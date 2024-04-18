Инфляция в Приморье в марте достигла 9,8%

«В феврале цены на подержанные иномарки в Приморье снизились, но в марте снова выросли. Увеличился спрос, так как покупатели ожидали подорожания авто с пробегом на фоне новостей об изменении правил ввоза в Россию автомобилей из некоторых стран с апреля 2024 года», — поделился главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.