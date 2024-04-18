Инфляция в Приморье в марте достигла 9,8%

Годовая инфляция в Приморье по данным за март 2024 года составила 9,8%. За месяц в крае выросли траты компаний на закупку сырья и оплату труда, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Из-за вспышек заболеваний животных и птицы производители свинины и куриного мяса в некоторых регионах ДФО не могли увеличить объем выпуска продукции. Кроме того, из-за подорожания сырого мяса, упаковки и доставки возросли и цены на фарш, а также некоторые виды колбас.
В годовом выражении подорожали и кондитерские изделия. Произошло этого из-за того, что увеличились цены на какао-бобы.
«В феврале цены на подержанные иномарки в Приморье снизились, но в марте снова выросли. Увеличился спрос, так как покупатели ожидали подорожания авто с пробегом на фоне новостей об изменении правил ввоза в Россию автомобилей из некоторых стран с апреля 2024 года», — поделился главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.
Что касается цен на услуги, то из-за увеличения затрат авиакомпаний на топливо и другие нужды, подорожали перелеты на многие популярные туристические маршруты.