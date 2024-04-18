В Уфе откроют вокзалы на станциях «Черниковка», «Шакша» и «Дема»

— В 2025 году в регион должны поступить новые составы ЭС-105 — это отечественные аналоги поездов «Ласточка», — сообщил Дмитрий Новиков. — Кроме того, в 2024 году планируется реконструировать пассажирскую платформу на уфимской станции «Черниковка» и установить модульный вокзал на станции «Шакша». В июле этого года запланирован запуск современного транспортно-пересадочного узла на станции «Дёма», а в перспективе начнется строительство остановочного пункта и в уфимском микрорайоне Яркий.