В Уфе откроют вокзалы на станциях «Черниковка», «Шакша» и «Дема»

В минувшем году в Башкирии объём пассажирских перевозок по железной дороге вырос на 21,6 процента — до 5,33 миллиона человек. Большая часть пассажиров — это 4,39 миллиона — отправлялась по пригородным маршрутам, а 940 тысяч человек стали участниками дальних поездок по стране.
Эту информацию озвучили во время еженедельного оперативного совещания башкирского Кабмина.
— В целом пассажирооборот в пригородном сообщении достиг 236 миллионов пассажиро-километров, — рассказал замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Новиков. — Это максимальный показатель региона за последние десять лет, он на 22 процента превышает уровень 2022 года. Из десяти регионов страны, которые обслуживает Куйбышевская железная дорога, Башкирия является абсолютным лидером в сфере железнодорожных пассажирских перевозок.
По словам г-на Новикова, такой рост показателей сложился, в том числе, и за счёт развития железнодорожной инфраструктуры региона.
— В 2023 году компания «Российские железные дороги» направила на эти цели 6,6 миллиарда рублей, — пояснил он.
Напомним, в пригороде Уфы начали курсировать шесть новых пригородных поездов ЭП2Д на маршруте Тавтиманово — Дёма, новая «Ласточка» на маршруте Улу-Теляк — Дёма, а от Уфы до Приютово запустили самую длинную «Ласточку» из 12 вагонов вместимостью более одной тысячи пассажиров. Предусмотрен запуск второй пары поездов «Ласточка» на маршруте Южноуральского экспресса Уфа — Аша, продление Южного экспресса Уфа — Кумертау до станции Оренбург, а также организацию курсирования электропоездов типа «Ласточка» по маршруту Уфа — Кандры — Туймазы.
— В 2025 году в регион должны поступить новые составы ЭС-105 — это отечественные аналоги поездов «Ласточка», — сообщил Дмитрий Новиков. — Кроме того, в 2024 году планируется реконструировать пассажирскую платформу на уфимской станции «Черниковка» и установить модульный вокзал на станции «Шакша». В июле этого года запланирован запуск современного транспортно-пересадочного узла на станции «Дёма», а в перспективе начнется строительство остановочного пункта и в уфимском микрорайоне Яркий.
Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил компанию РЖД и подчеркнул важность совместных проектов.
— Наше взаимодействие организовано неплохо, — сказал Радий Фаритович. — Радует и динамика увеличения пассажиропотока. То есть те решения, которые мы принимали с руководством РЖД, привели к повышению востребованности железнодорожного транспорта.
Г-н Хабиров заявил, что «мы не должны стоять на месте», и напомнил, что сегодня важно активными темпами развивать в Уфе проект «Городская электричка».
— Он имеет большой потенциал, — подчеркнул Радий Фаритович. — Кроме того, необходимо продолжать работу по созданию Уфимского железнодорожного кольца.
Глава республики поручил включить в повестку ближайшего заседания «Транспортный час» рассмотрение строительства в столице Башкирии транспортно-пересадочных узлов.