Стало известно, когда в Иркутской области введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

С 1 июля 2024 года в Иркутской области установят тарифы с нормированием по объёмам потребления. При этом установленная норма не затронет интересы большинства жителей. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Чтобы сохранить преимущество низких тарифов в Иркутской области, мы установим диапазон потребления электроэнергии, который не затронет интересы большинства сибиряков. Сейчас мы обсуждаем норму в 25 тысяч КВт-час в месяц. Возможно, что будут политические спекуляции вокруг этой темы. Но я сделаю всё возможное, для того, чтобы сохранить самый низкий тариф на электроэнергию и самую возможно высокую норму потребления, — сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Учитывая новые требования, власти региона должны определиться. Либо они будут постепенно увеличивать тариф для населения, чтобы сократить перекрестное субсидирование, либо будут вводить тариф с привязкой к уровню потребления. Повышение тарифа затронет почти всех, а введение тарифа с нормированием по объемам потребления — только тех, у кого уровень потребления выше установленной нормы.
Правила распространяются на всю страну. В большинстве субъектов решение уже приняли. Губернатор отмечает, если не ввести такие меры, то тарифное решение будет отменено и 2,3 млрд рублей, в том числе за «серых» майнеров, будут компенсироваться энергокомпаниям из бюджета Приангарья. Это может повлиять на устойчивость бюджета.