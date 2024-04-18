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Стало известно, когда в Иркутской области введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

В Иркутской области с 1 июля введут дифференцированные тарифы на электроэнергию.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2024 года в Иркутской области установят тарифы с нормированием по объёмам потребления. При этом установленная норма не затронет интересы большинства жителей. Об этом сообщают в правительстве региона.

— Чтобы сохранить преимущество низких тарифов в Иркутской области, мы установим диапазон потребления электроэнергии, который не затронет интересы большинства сибиряков. Сейчас мы обсуждаем норму в 25 тысяч КВт-час в месяц. Возможно, что будут политические спекуляции вокруг этой темы. Но я сделаю всё возможное, для того, чтобы сохранить самый низкий тариф на электроэнергию и самую возможно высокую норму потребления, — сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что низкие тарифы на электроэнергию — это одно из преимуществ области. Поэтому правительство делает все, чтобы оградить сибиряков от необоснованного увеличения платежей.

Учитывая новые требования, власти региона должны определиться. Либо они будут постепенно увеличивать тариф для населения, чтобы сократить перекрестное субсидирование, либо будут вводить тариф с привязкой к уровню потребления. Повышение тарифа затронет почти всех, а введение тарифа с нормированием по объемам потребления — только тех, у кого уровень потребления выше установленной нормы.

Правила распространяются на всю страну. В большинстве субъектов решение уже приняли. Губернатор отмечает, если не ввести такие меры, то тарифное решение будет отменено и 2,3 млрд рублей, в том числе за «серых» майнеров, будут компенсироваться энергокомпаниям из бюджета Приангарья. Это может повлиять на устойчивость бюджета.

ЖКХ