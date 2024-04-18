Стало известно, когда в Иркутской области введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

— Чтобы сохранить преимущество низких тарифов в Иркутской области, мы установим диапазон потребления электроэнергии, который не затронет интересы большинства сибиряков. Сейчас мы обсуждаем норму в 25 тысяч КВт-час в месяц. Возможно, что будут политические спекуляции вокруг этой темы. Но я сделаю всё возможное, для того, чтобы сохранить самый низкий тариф на электроэнергию и самую возможно высокую норму потребления, — сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.