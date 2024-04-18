Текслеру посоветовали привлечь в Челябинск деньги киноиндустрии

«Три последних фильма Свердловской киностудии проинвестированы ведущими кино-платформами, это означает, что региональное кино может быть востребованным», — рассказал Григорьев, напомнив о том, что в этих проектах были задействованы кинозвезды первого эшелона. С точки зрения кинопродюсирования, он отмечает, что Урал отличает хорошая транспортная доступность. Кроме того, на уральской земле происходило много событий, которые мы еще не осознали, а это даёт возможность сделать много ярких историй, считает эксперт.