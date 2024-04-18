Текслеру посоветовали привлечь в Челябинск деньги киноиндустрии

В пресс-конференции, посвященной проведению первого окружного форума «Российская креативная неделя — Урал»
«Три последних фильма Свердловской киностудии проинвестированы ведущими кино-платформами, это означает, что региональное кино может быть востребованным», — рассказал Григорьев, напомнив о том, что в этих проектах были задействованы кинозвезды первого эшелона. С точки зрения кинопродюсирования, он отмечает, что Урал отличает хорошая транспортная доступность. Кроме того, на уральской земле происходило много событий, которые мы еще не осознали, а это даёт возможность сделать много ярких историй, считает эксперт.
— Кинематографу не хватает примерно всего, особенно людей. Развивать кинематограф в регионе без вовлечения властей бессмысленно. Я жду, что Текслер создаст комисию по созданию фильмов, которая даст толчок развитию кадров. У нас огромный актерский потенциал, большое количество репертуарных театров, на базе которых можно готовить киноактеров, это немного разные скиллы. Форум даст возможность раскрыть наш регион всей стране, ведь он огромен — от тундровой территории севера Свердловской области до прекрасных озер Челябинской области. Снимать-непереснимать, — подытожил своё выступление Евгений Григорьев.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинской области будет создан креативный кластер.