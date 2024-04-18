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В Челябинской области снизились цены на огурцы, апельсины и смартфоны

В Челябинской области снизились цены на огурцы, апельсины и смартфоны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Такие данные по итогам ежемесячного мониторинга приводит Контрольно-счетная палата региона.

Среди продовольственных товаров эксперты нашли 50 позиций, демонстрирующих снижение цены. Лидерами стали свежие огурцы (за кг 183 рубля 70 копеек, −29,1%), апельсины (134 рубля 33 копейки, −7,2%) и лимоны (150 рублей 48 копеек, −4,9%). Также немного подешевели куриные яйца и виноград.

В категории «Непродовольственные товары» выделено 107 позиций, но наиболее активно показали динамику «минус» швейные машины (12 тыс. 448 рублей 77 копеек, −9%), женское пальто меховое или дубленка (47 тыс. 865 рублей 23 копейки, −7,7%) и смартфоны (10 тыс. 446 рублей 66 копеек, −6,6%).

Среди услуг больше всего проявляют дефляцию поездки в Беларусь, в отдельные страны Юго-Восточной Азии и проезд в такси (в последнем случае в расчете на 1 км пути 44 рубля 69 копеек, −3,1%).