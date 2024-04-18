В Пермском крае за неделю произошел резкий скачок стоимости бензина на 12 копеек

Росстат рассказал об изменении потребительских цен на автомобильное топливо за неделю с 8 по 14 апреля. Рост средних цен на бензин произошел сразу в 67 регионах страны и составил 0,1%. В федеральном тренде оказался и Пермский край.
В Прикамье за неделю отметили скачок средней цены на автомобильное топливо сразу на 12 коп. — с 55,12 ₽ до 55,24 ₽
Прежней осталась цена только на бензин АИ-98 — 69,94 ₽ По остальным маркам рост составил от 10 до 12 коп.: АИ-92 — с 50,84 до 50,92 ₽, АИ-95 — с 55,31 до 55,43 ₽, дизтоплива — с 65,39 до 65,49 ₽
Как пояснили в Росстате, более всего поднялись цены на бензин в Камчатском крае — рост составил +1,1%. Снижение цен отметили семи регионах России, более всего снижение отметили жители Магаданской области — на 0,8%. В Москве и Санкт-Петербурге за неделю цены на бензин выросли на 0,3%.
В Пермском крае литр бензина по-прежнему остается самым дорогим среди всех территорий ПФО. В топ-3 помимо Прикамья входят Нижегородская область (54,69 ₽) и Пензенская область (54,19 ₽).