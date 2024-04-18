В Пермском крае за неделю произошел резкий скачок стоимости бензина на 12 копеек

Как пояснили в Росстате, более всего поднялись цены на бензин в Камчатском крае — рост составил +1,1%. Снижение цен отметили семи регионах России, более всего снижение отметили жители Магаданской области — на 0,8%. В Москве и Санкт-Петербурге за неделю цены на бензин выросли на 0,3%.