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В Пермском крае за неделю произошел резкий скачок стоимости бензина на 12 копеек

Средняя цена выросла почти на все марки автомобильного топлива.

Росстат рассказал об изменении потребительских цен на автомобильное топливо за неделю с 8 по 14 апреля. Рост средних цен на бензин произошел сразу в 67 регионах страны и составил 0,1%. В федеральном тренде оказался и Пермский край.

В Прикамье за неделю отметили скачок средней цены на автомобильное топливо сразу на 12 коп. — с 55,12 ₽ до 55,24 ₽

Прежней осталась цена только на бензин АИ-98 — 69,94 ₽ По остальным маркам рост составил от 10 до 12 коп.: АИ-92 — с 50,84 до 50,92 ₽, АИ-95 — с 55,31 до 55,43 ₽, дизтоплива — с 65,39 до 65,49 ₽

Как пояснили в Росстате, более всего поднялись цены на бензин в Камчатском крае — рост составил +1,1%. Снижение цен отметили семи регионах России, более всего снижение отметили жители Магаданской области — на 0,8%. В Москве и Санкт-Петербурге за неделю цены на бензин выросли на 0,3%.

В Пермском крае литр бензина по-прежнему остается самым дорогим среди всех территорий ПФО. В топ-3 помимо Прикамья входят Нижегородская область (54,69 ₽) и Пензенская область (54,19 ₽).

топливо