Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова возьмет кредит у ЕБРР на 30,8 миллиона евро для строительства ЛЭП

Молдова получит кредит у ЕБРР на 30,8 миллиона евро для строительства линии электропередач.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Правительство Молдовы одобрило ратификацию кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство воздушной линии электропередачи Бельцы — Сучава.

Помимо новой линии электропередач между Молдовой и Румынией, которая соединит Бельцы и Сучаву, также будет построена электростанция мощностью 400 кВ, сообщает пресс-служба кабмина.

Для этих целей соглашение с ЕБРР предусматривает получение Молдовой кредита в размере 30,8 миллиона евро, что составляет 40% от общей суммы, необходимой для завершения проекта.

Такую же сумму Молдове предоставит Европейский инвестиционный банк, еще 15 миллионов евро поступят в виде гранта от ЕС через Инвестиционную платформу соседства.

Общая стоимость проекта оценивается в 77 миллионов евро, сообщила пресс-служба правительства.