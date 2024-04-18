Молдова возьмет кредит у ЕБРР на 30,8 миллиона евро для строительства ЛЭП

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Правительство Молдовы одобрило ратификацию кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство воздушной линии электропередачи Бельцы — Сучава.
Помимо новой линии электропередач между Молдовой и Румынией, которая соединит Бельцы и Сучаву, также будет построена электростанция мощностью 400 кВ, сообщает пресс-служба кабмина.
Для этих целей соглашение с ЕБРР предусматривает получение Молдовой кредита в размере 30,8 миллиона евро, что составляет 40% от общей суммы, необходимой для завершения проекта.
Такую же сумму Молдове предоставит Европейский инвестиционный банк, еще 15 миллионов евро поступят в виде гранта от ЕС через Инвестиционную платформу соседства.
Общая стоимость проекта оценивается в 77 миллионов евро, сообщила пресс-служба правительства.