Территорию с Южным рынком в Красноярске выставили на торги для проекта КРТ

По данным городской администрации, на площадке предстоит построить 158 тыс. кв. м жилья, детский сад минимум на 300 мест и школу не менее чем на 1,28 тыс. мест. «При этом инвестору, который победит в торгах, необходимо спроектировать и построить на собственные средства детский сад, а затем передать его муниципалитету. Также он должен сформировать и передать городу земельный участок под школу, построить дороги и коммунальную инфраструктуру», — говорится в пресс-релизе мэрии.