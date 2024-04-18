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Территорию с Южным рынком в Красноярске выставили на торги для проекта КРТ

Мэрия Красноярска выставила на торги 18 га в районе ул. Шахтеров на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ). Начальная цена лота на аукционе, который состоится 17 мая, установлена в размере 267,3 млн руб.

Источник: Reuters

По данным городской администрации, на площадке предстоит построить 158 тыс. кв. м жилья, детский сад минимум на 300 мест и школу не менее чем на 1,28 тыс. мест. «При этом инвестору, который победит в торгах, необходимо спроектировать и построить на собственные средства детский сад, а затем передать его муниципалитету. Также он должен сформировать и передать городу земельный участок под школу, построить дороги и коммунальную инфраструктуру», — говорится в пресс-релизе мэрии.

Площадка на ул. Шахтеров — первая предложенная для КРТ в Красноярске с нежилыми зданиями. На ней расположены, в частности, торговые павильоны рынка Южный. Всего предстоит снести и реконструировать 66 строений.

Ранее городские власти сообщали о том, что обязательства инвестора при заключении соглашения об участке на ул. Шахтеров будут значительно расширены по сравнению с уже заключенными договорами КРТ.

Договор о развитии территории на ул. Шахтеров будет заключен сроком на восемь лет.

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