На Тихоокеанской железной дороге завершается стройка самого длинного моста

— Это самый длинный и сложный в возведении мост в рамках строительства логистического кластера, который состоит из Тихоокеанской железной дороги и морского порта. Его длина составляет 160 метров. Основные конструкции уже завершены, теперь строятся автомобильные подходы к самому мосту. У наших строителей все идет по графику, — уточнили в пресс-службе УК «Эльга». Параллельно с железной дорогой и мостами возводится порт Эльга в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Сама ТЖД заканчивается в нескольких километрах от побережья, далее уголь будет перегружаться на ленточный конвейер и направляться в порт, где будет осуществляться его перевалка на балкерные суда дедвейтом до 100 тыс тонн.





Строительные работы на первом причале терминала порта на мысе Манорский выполнены с опережением графика. Параллельно специалисты продолжают монтаж остальных трех причалов, несмотря на сложные климатические условия побережья Охотского моря.