На Тихоокеанской железной дороге завершается стройка самого длинного моста

Управляющая компания «Эльга» продолжает строительство Тихоокеанской железной дороги и порта на побережье Охотского моря. На сегодняшний день проложено 350 километров путей и возведен ряд мостов длиной более 100 метров, работы над самым длинным из них — через реку Малый Джелон — были начаты в конце прошлого года, и уже близятся к завершению. Этот мост самый ближайший к побережью Охотского моря и является частью портовой инфраструктуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это самый длинный и сложный в возведении мост в рамках строительства логистического кластера, который состоит из Тихоокеанской железной дороги и морского порта. Его длина составляет 160 метров. Основные конструкции уже завершены, теперь строятся автомобильные подходы к самому мосту. У наших строителей все идет по графику, — уточнили в пресс-службе УК «Эльга». Параллельно с железной дорогой и мостами возводится порт Эльга в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Сама ТЖД заканчивается в нескольких километрах от побережья, далее уголь будет перегружаться на ленточный конвейер и направляться в порт, где будет осуществляться его перевалка на балкерные суда дедвейтом до 100 тыс тонн.
Строительные работы на первом причале терминала порта на мысе Манорский выполнены с опережением графика. Параллельно специалисты продолжают монтаж остальных трех причалов, несмотря на сложные климатические условия побережья Охотского моря.