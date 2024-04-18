Стройматериалы, поездки, еда и косметика подорожали в Свердловской области

На фоне высокого спроса выросли цены на промтовары, например, на обувь, парфюмерию, косметику и строительные материалы.
«В Свердловской области растет объем ввода жилья. Чтобы обустроить новые квартиры и дома, свердловчане активно покупают материалы для ремонта. Производители не успевают нарастить производство, чтобы удовлетворить высокий спрос. Из-за этого подорожали обои, древесно-стружечные плиты, интерьерные и фасадные краски. В марте цены на них росли быстрее, чем в феврале. Услуги поклейки обоев и облицовки кафельной плиткой тоже подорожали», — отметил Олег Оборин, экономист Уральского ГУ Банка России.
Высокий спрос туристов на поездки по России привел к росту цен на авиабилеты. Из-за увеличения затрат на обслуживание оборудования повысились цены на подписку на онлайн-видеосервисы и абонентская плата за доступ к интернету.
Увеличение издержек во многом обусловлено нехваткой кадров. Так, производители вынуждены поднимать зарплату, чтобы удержать имеющихся сотрудников и привлечь новых. Такая ситуация наблюдалась, в частности, в сельском хозяйстве. В результате сметана, йогурт, сыр, сосиски стали дороже, чем год назад, ускорился рост цен на молоко и сливочное масло.
В целом по стране в марте темпы роста цен были заметно ниже, чем осенью прошлого года, однако они все еще выше целевого уровня на 4%. Для устойчивого снижения инфляции Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.