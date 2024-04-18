Стройматериалы, поездки, еда и косметика подорожали в Свердловской области

В целом по стране в марте темпы роста цен были заметно ниже, чем осенью прошлого года, однако они все еще выше целевого уровня на 4%. Для устойчивого снижения инфляции Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.