Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани приостановили работу птицефабрики из-за нарушений

Суд приостановил работу птицефабрики в Гулькевичском районе на 30 дней.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани приостановили работу птицефабрики из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Птицефабрика находится в Гулькевичском районе. При проверке специалисты обнаружили нарушения ветеринарных требований содержания, выращивания и реализации птицы. Материалы передали для рассмотрения в суд.

«По результатам рассмотрения административного дела Гулькевичским районным судом Краснодарского края вынесено постановление о приостановлении деятельности предприятия на 30 суток», — сообщили в ведомстве.