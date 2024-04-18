На Кубани приостановили работу птицефабрики из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Птицефабрика находится в Гулькевичском районе. При проверке специалисты обнаружили нарушения ветеринарных требований содержания, выращивания и реализации птицы. Материалы передали для рассмотрения в суд.
«По результатам рассмотрения административного дела Гулькевичским районным судом Краснодарского края вынесено постановление о приостановлении деятельности предприятия на 30 суток», — сообщили в ведомстве.