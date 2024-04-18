Доходы бюджета Минска в 2024 году снова увеличатся

Первоначально доходы планировались в сумме 9 767 300 000 рублей, а расходы — 10 101 300 000. То есть в декабре прошлого года в бюджет-2024 закладывался небольшой дефицит. Затем в феврале нынешнего года доходы повысили на 359 040 рублей, а расходы — примерно на 64,5 миллиона.