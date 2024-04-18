Доходы бюджета Минска в 2024 году снова увеличатся

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Доходы и расходы минского бюджета на текущий год снова увеличиваются, следует из официально опубликованного решения Мингорсовета.
Первоначально доходы планировались в сумме 9 767 300 000 рублей, а расходы — 10 101 300 000. То есть в декабре прошлого года в бюджет-2024 закладывался небольшой дефицит. Затем в феврале нынешнего года доходы повысили на 359 040 рублей, а расходы — примерно на 64,5 миллиона.
Теперь по новому плану доходы должны составить 9 829 859 040 рублей, а расходы — 10 228 474 165. Таким образом дефицит сохраняется, и его намерены закрыть в основном за счет остатков из бюджета прошлого года. Это более 466,9 миллиона рублей.
Ранее недавно избранный председатель Мингорсовета Артем Цуран пояснял журналистам, что суммы повысили потому, что в бюджет столицы стало поступать больше денег, чем ожидалось.
«Распределены они (дополнительные поступления — Sputnik) будут как на сферу социальной защиты, так и в жилищно-коммунальный сектор», — сказал он журналистам.
Из решения горсовета следует, что, например, повышены расходы по статье «Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации»: было 2 540 906 рублей, стало — 2 663 928,94. Немного увеличена и сумма на метрополитен: с 276 183 717 до 277 683 717 рублей.
Для ЖКХ ассигнования, наоборот, уменьшены почти на 11,2 миллиона рублей. Сфера образование получит больше денег (плюс 47,5 миллиона), равно как и социальная сфера (почти на 8,6 миллиона больше).