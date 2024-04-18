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В Узбекистане усилят контроль в сфере строительства и повысят сейсмическую безопасность зданий

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане усилят контроль за строительством и повысят сейсмозащиту высотных зданий. Это предусмотрено постановлением президента от 17 апреля, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

Согласно документу, с 1 июня внедрят новую практику проектирования объектов в сейсмоактивных зонах с интенсивностью 8 баллов и выше. При возведении зданий выше девяти этажей и медицинских объектов выше пяти этажей должны будут использоваться устройства активной сейсмической защиты, в том числе сейсмоизоляция и демпфер.

С 1 июля на новых объектах III-IV (высокий и очень высокий) категорий фактора опасности обязательным будет установка устройства по автоматическому мониторингу несущих конструкций зданий и сооружений.

Проследить за этим должны будут в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, мониторить базу получаемых данных — специалисты Ташкентского архитектурно-строительного университета.

При землетрясении силой 5 баллов и выше данные по состоянию зданий и сооружений, полученные с устройств автоматического мониторинга несущих конструкций, должны анализироваться в оперативном порядке. Информация о выявленной опасности должна незамедлительно вноситься в Республиканский совет по координации мероприятий обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана.

С 1 июня в строящихся объектах III-IV категорий фактора опасности должна быть предусмотрена система автоматической блокировки газовых и электрических сетей во время сильного землетрясения.

Также власти планируют начать восстанавливать осевшие и деформировавшиеся под воздействием землетрясений здания и сооружения. Их будут укреплять «подземным методом». Эти работы в порядке эксперимента осуществят до 1 июля. Предполагается, что до октября эти меры полноценно внедрят в практику при укреплении фундамента зданий и сооружений и устранении деформаций.

В постановлении прописано, что с 1 июля должны быть организованы работы по осуществлению госконтроля новых строящихся объектов с учетом категории опасности и риска.

Инспекция по контролю в сфере строительства и ЖКХ должна будет пересмотреть количество сотрудников территориальных инспекций, осуществляющих государственный надзор в сфере строительства.

При Академии наук создадут Ассоциацию ученых инженерии землетрясения. В нее включат ответственных за сферу специалистов министерств и ведомств, а также зарубежных специалистов. Состав будет обновляться каждые три года.

Она будет готовить предложения для Республиканского совета по координации мероприятий обеспечения сейсмической безопасности населения и территории. Конструктивные идеи должны будут осуществляться незамедлительно.

Также до 1 августа специалистов ответственных министерств и ведомств отправят в страны с большим опытом в обеспечении сейсмической безопасности и строительного контроля.

Напомним, что согласно этому постановлению в Узбекистане также займутся подготовкой населения к землетрясениям и создадут волонтерские спасательные отряды.