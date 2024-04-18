В Узбекистане усилят контроль в сфере строительства и повысят сейсмическую безопасность зданий

Также власти планируют начать восстанавливать осевшие и деформировавшиеся под воздействием землетрясений здания и сооружения. Их будут укреплять «подземным методом». Эти работы в порядке эксперимента осуществят до 1 июля. Предполагается, что до октября эти меры полноценно внедрят в практику при укреплении фундамента зданий и сооружений и устранении деформаций.