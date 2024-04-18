Сергей Собянин рассказал, как зеленые облигации помогают развитию экопроектов

Речь идет о двух выпусках зеленых облигаций, размещенных городом. В 2021 году размещен 74-й выпуск городского облигационного (внутреннего) займа Москвы в объеме 70 миллиардов рублей со сроком погашения 18 мая 2028 года. В 2023-м — первый выпуск зеленых облигаций Москвы для населения на сумму два миллиарда рублей со сроком погашения 27 мая 2025 года.
Сейчас облигации 74-го выпуска обращаются на биржевом рынке. Размещение же зеленых облигаций для населения завершено в июле 2023 года. Это особый тип ценных бумаг, которые не торгуются на бирже и не подлежат перепродаже, однако в любое время могут быть выкуплены Правительством Москвы по заявке владельца с учетом накопленного купонного дохода.
Средства от обоих выпусков направлены на реализацию экологически ориентированных проектов — замену автобусного парка Мосгортранса на электробусы и строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
В 2021—2023 годах благодаря привлечению средств от размещения зеленых облигаций был закуплен 451 электробус и завершено строительство 48 километров и 21 станции БКЛ.
«Реализация этих экологических проектов помогла сократить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ почти на одну тысячу тонн, а парниковых газов — примерно на 42 тысячи тонн в год», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.