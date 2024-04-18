Сергей Собянин рассказал, как зеленые облигации помогают развитию экопроектов

Сейчас облигации 74-го выпуска обращаются на биржевом рынке. Размещение же зеленых облигаций для населения завершено в июле 2023 года. Это особый тип ценных бумаг, которые не торгуются на бирже и не подлежат перепродаже, однако в любое время могут быть выкуплены Правительством Москвы по заявке владельца с учетом накопленного купонного дохода.