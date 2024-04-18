В Челябинской области полностью меняют подход к придорожному сервису и сносят легендарные забегаловки

Собственник одного из таких объектов — на 1767-м км тракта, в районе моста через реку Атлян, Александр Выдрин рассказывает, что купил 5 тыс. кв. м на М-5 недавно, но уже успел провести межевание, поставить на кадастровый учет, согласовать размещение освещения. «Но договора на присоединение к дороге пока нет, я писал в управление несколько раз — не ответили. Они специально выживают нас с дороги», — эмоционально реагирует на появление грейдеров и ГИБДД Выдрин. «Тут несколько хозяев, и они друг с другом не общаются. На наши требования не реагируют», — отмечают представители УПРДОР. Выдрин рассказывает, что на своей территории планирует установить зарядную станцию для электромашин, но незаконные постройки, которые стоят на других участках, перегородили подъезд к его земле.