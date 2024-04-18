В Челябинской области полностью меняют подход к придорожному сервису и сносят легендарные забегаловки

Трасса М-5 «Урал» связывает Москву и ряд регионов на востоке страны. Она проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Челябинской областей и других регионов. В Челябинской области она еще и ведет к самым красивым туристическим локациям. На туристическом трафике еще с 90-х возникло множество небольших придорожных кафе. Тогда позволялось строить их без нормативных документов, которые существуют сейчас. Некоторые стали легендарными, и сюда заезжают целенаправленно. Но большая часть их них незаконна.
«Вдоль федеральных дорог Челябинской области находится 132 объекта сервиса, но только 20% работают законно. На региональном отрезке трассы М5 расположено больше половины из них — 79. Из них только 16 размещены законно», — рассказывает начальник развития дорожного сервиса ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Даниил Борисов.
По его словам, надо подходить к нарушителям все же индивидуально. «Есть те, кто еще строится, собирает документы, идет на контакт. Есть злостные нарушители, которые просто нас игнорируют, есть те, кто внаглую, на нашей земле не только строит заведения, но и расширяет их», — говорит он.
Основная претензия дорожников — небезопасность объектов для других участников дорожного движения (въезды и выезды к придорожным объектам сделаны не по нормативу, нет полосы разгона и торможения, нет освещения и пр.). Есть проблемы и с документами, например, не оформлен сервитут, то есть право пользования чужой собственностью (землей, которая принадлежит УПРДОР), нет договоров с дорожниками.
Начальник управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев отмечает, что собственникам таких участков неоднократно направлялись уведомления о необходимости устранить нарушения. Однако запросы ведомств были проигнорированы. Чтобы остановить работу заведений полностью, здания надо сносить. Однако дорожники делать это не имеют права, один из способов борьбы — ликвидация дороги, съездов с федеральной трассы к таким заведениям. Их перепахивают грейдеры подрядчиков ФКУ УПРДОР «Южный Урал» в присутствии сотрудников ведомства и ГИБДД.
Собственник одного из таких объектов — на 1767-м км тракта, в районе моста через реку Атлян, Александр Выдрин рассказывает, что купил 5 тыс. кв. м на М-5 недавно, но уже успел провести межевание, поставить на кадастровый учет, согласовать размещение освещения. «Но договора на присоединение к дороге пока нет, я писал в управление несколько раз — не ответили. Они специально выживают нас с дороги», — эмоционально реагирует на появление грейдеров и ГИБДД Выдрин. «Тут несколько хозяев, и они друг с другом не общаются. На наши требования не реагируют», — отмечают представители УПРДОР. Выдрин рассказывает, что на своей территории планирует установить зарядную станцию для электромашин, но незаконные постройки, которые стоят на других участках, перегородили подъезд к его земле.
Чтобы узаконить постройку, необходимо собрать внушительный пакет документов: например, получить разрешение на использование земли, подготовить и согласовать проектную документацию на постройку, получить техусловия на присоединение, оформить сервитут на съезд. Такой объем неподъемен для небольших организаций, мелких застройщиков, привыкших, что, в принципе, за ними никто особо и не следит.
Но иногда нарушителями оказываются и объекты, внешний вид и бренд которых подразумевают, что у них должно быть все хорошо. И одним из таких оказывается сетевой «Автоланч», расположенный на М-5 прямо на повороте на Златоуст. Место это прикормленное — во всех смыслах: тут много лет существовало кафе «Уреньга». И сейчас многие заезжают на «Автоланч», тем более, что заведение не выглядит как набор самопальных киосков: тут в двухэтажном здании под общей крышей цивилизованный и большой магазин, душ, туалет, столовая с большим выбором супов, салатов и пр.
Оказывается, это прекрасное место легче ликвидировать, чем узаконить. «Объект расположен внутри транспортной развязки. Кроме того, тут организована платная стоянка фур, расположенная в полосе отвода. Фактически ребята просто перекрыли часть дороги на Златоуст, и теперь все поехали по землям лесного фонда», — рассказывает Дмитрий Клепиков, ведущий эксперт ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Все попытки как-то призвать к ответу владельцев вообще не увенчались успехом.
Дорога меняется, расширяется, новые требования возникают и к сервису. Ранее ЕАН рассказывал, что в регионе планируют внедрить концепцию «Дорога как услуга» и для ее реализации построят многофукциональные придорожные комплексы, где будет весь спектр услуг — от АЗС и аптеки, воркаута, игровых площадок для детей до шиномонтажа и «электрической» зарядки автомобилей. В Челябинской области такой сервис будут внедрять не только для обеспечения комфортного передвижения водителей и пассажиров транзитного транспорта, но и для развития внутреннего туризма, ведь в большинство самых популярных среди путешественников мест можно попасть, передвигаясь именно по федеральным трассам.
Взамен милого, но устаревшего формата придорожного сервиса на трассе будут построены многофункциональные зоны. Первую такую установят на обходе Сима. Объем инвестиций составит более 150 млн рублей. Такие суммы по плечу только большим нефтяным компаниям, и сейчас вариант строительства рассматривает ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», им предложены земельные участки.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал», реконструкцию участка 1578 км — 1598 км федеральной трассы М-5 «Урал» «Обход г. Сим» планируется завершить в 2026 году. Планируется, что после завершения реконструкции будут построены транспортная развязка и путепровод, организовано четырехполосное движение, что позволит увеличить пропускную способность трассы на этом участке.
Юлия Литвиненко