В Челябинске начали ремонтировать стадион им. Колющенко

Работы по модернизации спортивного объекта на улице Доватора уже стартовали. Проект обновления стадиона поддержала и глава Челябинска Наталья Котова, и губернатор Алексей Текслер.
Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, проект развития спортивного объекта предполагает масштабное обновление. Здесь разместят футбольное поле с новым покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки. Кроме того, оборудуют зону с уличными тренажерами, памптрек, беговые дорожки.
На стадионе создадут комфортные и безопасные условия. Спортивный объект обеспечат трибунами, раздевалками, туалетами и новым освещением.
В мэрии добавили, что на обновленном стадионе будут проводиться бесплатные занятия физическими активностями и спортом под руководством профессиональных инструкторов «Спортивного города».