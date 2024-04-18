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В Челябинске начали ремонтировать стадион им. Колющенко

Здесь появятся новые площадки для разных активностей и видов спорта, а также раздевалки, трибуны и многое другое.

Работы по модернизации спортивного объекта на улице Доватора уже стартовали. Проект обновления стадиона поддержала и глава Челябинска Наталья Котова, и губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, проект развития спортивного объекта предполагает масштабное обновление. Здесь разместят футбольное поле с новым покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки. Кроме того, оборудуют зону с уличными тренажерами, памптрек, беговые дорожки.

На стадионе создадут комфортные и безопасные условия. Спортивный объект обеспечат трибунами, раздевалками, туалетами и новым освещением.

В мэрии добавили, что на обновленном стадионе будут проводиться бесплатные занятия физическими активностями и спортом под руководством профессиональных инструкторов «Спортивного города».