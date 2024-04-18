Михаил Першин досрочно покинул завод «Красное Сормово»

Временно исполняющим обязанности руководителя судостроительного предприятия пока назначен заместитель по производству Олег Тюкаев.
Нового директора завода в Объединенной судостроительной корпорации (АО ОСК) могут назначить после майских праздников.
Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», коренного заводчанина Михаила Першина, который прошел на заводе «Красное Сормово» все ступеньки и возглавлял его более пяти лет, в ОСК решили заменить по итогам аудита предприятия. Ему попытались объявить выговор за нарушения в закупках и отсутствие кооперации с другими предприятиями корпорации.
В прошлом году убыточная ОСК, включающая более 40 российских предприятий судостроительной отрасли, была передана в управление банку ВТБ. Его руководитель Андрей Костин возглавил совет директоров ОСК. В интервью РБК он заявил, что у корпорации большие финансовые проблемы, предприятия отрасли управляются неэффективно и в ОСК будут большие кадровые изменения. Первым покинул должность гендиректор ОСК Алексей Рахманов (его сменил бывший зампред правления ВТБ Андрей Пучков), затем начали замены в руководстве верфей.