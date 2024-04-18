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Михаил Першин досрочно покинул завод «Красное Сормово»

Вчера совет директоров ПАО «Завод “Красное Сормово”» досрочно прекратил полномочия генерального директора Михаила Першина.

Временно исполняющим обязанности руководителя судостроительного предприятия пока назначен заместитель по производству Олег Тюкаев.

Нового директора завода в Объединенной судостроительной корпорации (АО ОСК) могут назначить после майских праздников.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», коренного заводчанина Михаила Першина, который прошел на заводе «Красное Сормово» все ступеньки и возглавлял его более пяти лет, в ОСК решили заменить по итогам аудита предприятия. Ему попытались объявить выговор за нарушения в закупках и отсутствие кооперации с другими предприятиями корпорации.

В прошлом году убыточная ОСК, включающая более 40 российских предприятий судостроительной отрасли, была передана в управление банку ВТБ. Его руководитель Андрей Костин возглавил совет директоров ОСК. В интервью РБК он заявил, что у корпорации большие финансовые проблемы, предприятия отрасли управляются неэффективно и в ОСК будут большие кадровые изменения. Первым покинул должность гендиректор ОСК Алексей Рахманов (его сменил бывший зампред правления ВТБ Андрей Пучков), затем начали замены в руководстве верфей.