Михаил Першин досрочно покинул завод «Красное Сормово»

В прошлом году убыточная ОСК, включающая более 40 российских предприятий судостроительной отрасли, была передана в управление банку ВТБ. Его руководитель Андрей Костин возглавил совет директоров ОСК. В интервью РБК он заявил, что у корпорации большие финансовые проблемы, предприятия отрасли управляются неэффективно и в ОСК будут большие кадровые изменения. Первым покинул должность гендиректор ОСК Алексей Рахманов (его сменил бывший зампред правления ВТБ Андрей Пучков), затем начали замены в руководстве верфей.