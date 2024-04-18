Евгений Куйвашев поручил отремонтировать свыше 400 километров дорог

В общей сложности в 2024 году работы развернуты на 24 мостах, которые находятся как на региональных, так и на муниципальных дорогах Свердловской области. Значительная часть из них будет отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На его реализацию по поручению Евгения Куйвашева в бюджете региона предусмотрено 4,5 млрд рублей.