Евгений Куйвашев поручил отремонтировать свыше 400 километров дорог

Соответствующий документ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Большая часть объектов — пожелания местных жителей. Планируется отремонтировать мосты и путепроводы, дороги, связывающие села и деревни с «большой землей», часть участков дорог будет приведена в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Отдаленные территории
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства привести в нормативное состояние свыше 400 километров дорог в период с 2024 по 2026 год. Это обеспечит жителей отдаленных территорий надежной и безопасной транспортной связью с магистральными трассами региона.
В распоряжении правительства, которое подписал Евгений Куйвашев, содержится 188 объектов ремонта и капитального ремонта. Значительная часть дорог и мостов включена в список по просьбам жителей Свердловской области.
На «прямой линии» с Евгением Куйвашевым жители Нижнетуринского района пожаловались на состояние дорог. Поэтому в перечень включен капитальный ремонт автомобильной дороги Кушва — Нижняя Тура. Сейчас дорога имеет асфальтобетонное покрытие, но ее полуторакилометровый участок — грунтовое. На нем регулярно появляются ямы и выбоины, пользоваться ей неудобно и небезопасно. Кроме этого, планируется устройство на территории Нижнетуринского городского округа светофорных объектов, электроосвещения, тротуаров и пешеходного перехода.
Под контролем главы региона находится капитальный ремонт участка автомобильной дороги Ивдель — Полуночное (на территории Ивдельского городского округа). Запланированы ремонты дорог в окрестностях Полевского: участок Полевского тракта на территории города и дорога Полевской — Мраморское.
В документе предусмотрены ремонты 55 искусственных сооружений и одной транспортной развязки на автомобильной дороге Красноуфимск — Арти — Касли (на территории Артинского городского округа).
Уже идет подготовка к ремонту моста через реку Исеть на дороге Сысерть — Часовая (на территории Каменского городского округа). Объект был возведен в 70-е годы прошлого года, его протяженность составляет 300 погонных метров.
Планируется отремонтировать дороги, которые связывают малые населенные пункты с сетью магистральных трасс. Составлены отдельные перечни для ремонта и капитального ремонта участков дорог с твердым покрытием до деревень и сел, которые не имеют круглогодичной связи с «большой землей». Планируется, что с 2024 по 2026 год приведут в порядок 13 таких участков. О капремонте ранее также просили местные жители.
Часть участков дорог будет приведена в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ремонтные работы пройдут на 26 объектах.
Также в документе предусмотрены устройство освещения и тротуаров на некоторых дорогах, появление остановок общественного транспорта, ремонты водопропускных труб.
Отремонтируют 24 моста
Ряд дорожных работ в Свердловской области уже стартовали. Например, на 16-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов начался ремонт путепровода через нижнетагильскую ветку железной дороги. Мост обновят благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Путепровод расположен перед развязкой ЕКАДа с трассой. На период ремонта будет организовано сужение проезжей части до четырех полос.
Длина путепровода составляет 103 метра. В ходе ремонта здесь устранят дефекты бетона и арматуры на существующих опорах, нарастят опоры и полностью восстановят балки пролетного строения. По оси путепровода будет восстановлен бетонный парапет, укреплены откосы и конус насыпи земляного полотна, выполнены деформационные швы. Также строителям предстоит уложить новое дорожное покрытие, установить водоотводные трубки и устроить водосброс. Обновленный путепровод должен быть сдан в 2025 году.
В общей сложности в 2024 году работы развернуты на 24 мостах, которые находятся как на региональных, так и на муниципальных дорогах Свердловской области. Значительная часть из них будет отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На его реализацию по поручению Евгения Куйвашева в бюджете региона предусмотрено 4,5 млрд рублей.