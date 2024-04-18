Более 13 тысяч СИМ окажется на улицах Екатеринбурга

Еще одна проблема — парковка СИМ, их иногда бросают где попало. Власти города размещают их рядом с торговыми центрами, станциями метро, вокзалами, парками и скверами. Мест стоянки не будет в охранных зонах инженерных сетей, под автомобильными эстакадами, в арках зданий, на спортплощадках, остановках. Запрещена парковка на нерегулируемых перекрестках и на расстоянии менее 5 метров от пешеходных переходов.