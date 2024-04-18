Более 13 тысяч СИМ окажется на улицах Екатеринбурга

Двое погибших
В Екатеринбурге появятся 13100 электросамокатов. В столице Урала будут ездить на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) четырех кикшеринговых компаний. Они предоставят порядка 10 тысяч самокатов, остальные — частные, сообщил на пресс-конференции начальник отдела ГИБДД УМВД по городу Роман Ярыш.
По его словам, в 2023 году в городе произошло 265 ДТП с участием пользователей СИМ. Погибли 2 человека, 185 получили различные травмы (49 из них дети).
«За первый квартал 2024 года зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали три ребенка. Число самокатов в городе растет, и наша задача — сделать так, чтобы они эксплуатировались безаварийно», — подчеркнул он.
Главная проблема, по мнению экспертов, — нарушение ПДД самокатчиками. Самые частые нарушения: движение вдвоем, использование СИМ несовершеннолетними с аккаунта родителей, проезд через пешеходный переход и перекрестки.
Полицейские фотографируют пользователей-нарушителей и номер СИМ. Материалы передаются в кикшеринговую компанию, которая принимает меры. С начала года заблокировано 90 аккаунтов.
Снижение скорости
Снизить число нарушений позволил бы запрет движения СИМ возле школ. Сейчас многие дети выходят из дома, садятся на электросамокаты по аккаунту родителей и едут в школу. Такие поездки небезопасны. Ответственность за использование электросамокатов несовершеннолетними должна лежать на родителях.
Предлагается увеличить количество «медленных зон» со скоростью 15 км/час на проспекте Ленина, улицах Малышева, 8 Марта, Декабристов, Карла Либкнехта, Куйбышева, Белинского и Луначарского.
Еще одна проблема — парковка СИМ, их иногда бросают где попало. Власти города размещают их рядом с торговыми центрами, станциями метро, вокзалами, парками и скверами. Мест стоянки не будет в охранных зонах инженерных сетей, под автомобильными эстакадами, в арках зданий, на спортплощадках, остановках. Запрещена парковка на нерегулируемых перекрестках и на расстоянии менее 5 метров от пешеходных переходов.
В городе есть 60 участков с велодорожками протяженностью порядка 44 километров. В будущем их увеличат до 630 километров. Велодорожки и велополосы планируются при новом строительстве, реконструкции улично-дорожной сети и проведении капремонта.