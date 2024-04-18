Средняя зарплата в Крыму увеличилась до 47 тысяч рублей

За 10 лет в составе России в экономику Крыма было вложено 1 трнл 712 млрд инвестиций. Об этом сообщил председатель Совмина республики во время заседании десятой сессии Госсовета Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «КП-Крым».
В число вложений также вошли частные средства. Они составили больше половины. Также, несмотря на санкции, объем инвестиций за прошлый год вырос на 17% и превысил 271 млрд рублей.
— Без учета федеральных средств — вложено почти 190 млрд рублей. В прошлом году было создано более 10 тысяч новых рабочих мест, растет и заработная плата. За прошлый год она увеличилась на 3,1% и составила 46 825 рублей. Доходы крымчан в целом выросли на 11,3% — до 32 096 рублей, — отметил председатель Совмина.
Кроме того, на полуострове за последний год благодаря поддержке малого и среднего бизнеса и масштабных строительных работ снизилась безработица.