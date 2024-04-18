Около трети всех DDoS-атак в начале 2024 года пришлись на российский телеком

Согласно исследованию, большинство DDoS-атак было направлено на телекоммуникационную отрасль (32% от общего количества атак), онлайн-ритейл (21%) и энергетический сектор (18%). В целом, количество DDoS-атак на российские компании увеличилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее количество DDoS-атак пришлось на телекоммуникационную отрасль, где их количество увеличилось на 142%. Число атак на сферу электронной коммерции выросло на 68%, а на энергетический сектор — на 37% по сравнению с первым кварталом 2023 года.
Аналитики связывают увеличение количества DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль с политически мотивированными хактивистами, которые стремятся помешать телеком-провайдерам обеспечивать качественные услуги связи для российских компаний. Однако, несмотря на увеличение количества атак, они не смогли навредить телеком-провайдерам.
В сфере онлайн-ритейла атаки на онлайн-магазины наблюдались в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня. В феврале также были массовые атаки на энергетический сектор, целью которых было нарушение работы энергосбытовых компаний и причинение неудобств гражданам во время отопительного сезона.
Аналитики прогнозируют, что число хактивистских атак во втором квартале 2024 года может еще больше увеличиться в связи с майскими праздниками и началом летних отпусков.