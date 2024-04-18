Около трети всех DDoS-атак в начале 2024 года пришлись на российский телеком

В сфере онлайн-ритейла атаки на онлайн-магазины наблюдались в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня. В феврале также были массовые атаки на энергетический сектор, целью которых было нарушение работы энергосбытовых компаний и причинение неудобств гражданам во время отопительного сезона.