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Около трети всех DDoS-атак в начале 2024 года пришлись на российский телеком

Количество DDoS-атак на российскую телекоммуникационную отрасль в первом квартале 2024 года выросло на 142%. Об этом со ссылкой на отчет аналитического центра StormWall сообщает РИА Новости.

Источник: Газета.Ру

Согласно исследованию, большинство DDoS-атак было направлено на телекоммуникационную отрасль (32% от общего количества атак), онлайн-ритейл (21%) и энергетический сектор (18%). В целом, количество DDoS-атак на российские компании увеличилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество DDoS-атак пришлось на телекоммуникационную отрасль, где их количество увеличилось на 142%. Число атак на сферу электронной коммерции выросло на 68%, а на энергетический сектор — на 37% по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Аналитики связывают увеличение количества DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль с политически мотивированными хактивистами, которые стремятся помешать телеком-провайдерам обеспечивать качественные услуги связи для российских компаний. Однако, несмотря на увеличение количества атак, они не смогли навредить телеком-провайдерам.

В сфере онлайн-ритейла атаки на онлайн-магазины наблюдались в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня. В феврале также были массовые атаки на энергетический сектор, целью которых было нарушение работы энергосбытовых компаний и причинение неудобств гражданам во время отопительного сезона.

Аналитики прогнозируют, что число хактивистских атак во втором квартале 2024 года может еще больше увеличиться в связи с майскими праздниками и началом летних отпусков.

Интернет