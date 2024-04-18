Названа европейская страна-лидер по закупкам российского газа

Венгрия в свою очередь сократила бюджет на импорт российского газа до 210 миллионов евро, что на треть меньше, чем месяцем ранее. Третьим самым крупным импортером газа из России стала Испания — на такой ресурс страна потратила 118,3 миллиона евро.