Названа европейская страна-лидер по закупкам российского газа

Франция стала лидером по закупке российского газа среди европейских стран в феврале, сместив с этой позиции Венгрию. Об этом свидетельствуют данные европейской статистики.
В феврале Париж приобрел у Москвы сжиженный газ на сумму 322,3 миллиона евро. Это на 10 процентов превысило январскую закупку.
Венгрия в свою очередь сократила бюджет на импорт российского газа до 210 миллионов евро, что на треть меньше, чем месяцем ранее. Третьим самым крупным импортером газа из России стала Испания — на такой ресурс страна потратила 118,3 миллиона евро.
Греция в феврале нарастила закупку российского газа в 7,8 раза — до 110,4 миллиона евро, передает РИА Новости.
В то же время в СМИ писали, что Австрия может полностью отказаться от поставок российского газа. Соответствующий законопроект начала продвигать министр энергетики страны Леонора Гевесслер.
За последние два года Россия получила по меньшей мере 2,3 триллиона рублей от недружественных стран с начала действия указа президента РФ, который предполагает продажу природного газа за рубли.