Из Омска запустят международные автобусы в Киргизию

Из Омска возобновляют международные автобусные рейсы в Бишкек. Ближайшие состоятся 29 апреля и 14 мая. Об этом сообщил «Омскоблавтотранс».
От Омского автовокзала транспорт будет отправлять в 20:00. Время в пути составит около 37 часов. Стоимость билета на одного человека — 6 000 рублей.
Ранее стало известно о трёх рейсах, которые запустили из Омска до городов Казахстана. Так, с 5 апреля из города ежедневно отправляется автобус до Павлодара. Транспорт едет с Омского автовокзала в 12:00. Стоимость проезда составит 1 400 рублей.
Кроме того, будет организовано обслуживание международного маршрута из Омска в Астану. Автобус также будет отправляться ежедневно в 06:50. Стоимость билета составит 2,5 тысячи рублей. Рейс должны были запустить с 19 апреля, однако дата перенеслась из-за паводка.
Со 2 мая из Омска будут ходить автобусы в Караганду. Билет в одну сторону составит 2,5 тысячи рублей. С Омского автовокзала транспорт будет отправляться в 18:00 по четвергам и воскресеньям. Время в пути займёт 19 часов.