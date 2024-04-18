Из Омска запустят международные автобусы в Киргизию

Со 2 мая из Омска будут ходить автобусы в Караганду. Билет в одну сторону составит 2,5 тысячи рублей. С Омского автовокзала транспорт будет отправляться в 18:00 по четвергам и воскресеньям. Время в пути займёт 19 часов.