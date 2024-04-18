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В центре Челябинска дополнительно отремонтируют улицы Салтыкова и Витебская

Текслер отправится с инспекцией по дорогам Челябинска по жалобам жителей.

В Челябинске составляют список самых плохих дорог, которые отремонтируют вне очереди. С инспекцией по городу отправился губернатор Алексей Текслер. В центральной части города больше всего жалоб поступило на улицы Салтыкова и Витебская.

Первая соединяет областную больницу и железнодорожный вокзал, по ней также ходит общественный транспорт.

— Латают ямы, но это не хватает и на неделю, — жалуется жительница Анастасия. — после дождя невозможно пройти — машины окатывают грязью. Писала обращения в администрацию, но приходят отписки.

Губернатор дал поручение сделать дорогу в этом сезоне и предусмотреть нормальные тротуары.

Ремонт ждет и улицу Витебскую.

— Центральная часть города — ремонта не было подавно, — сказал Текслер. — Не должно быть таких, для центра это нонсенс. Наводите порядок!

На эту дорогу потребуется 40 млн рублей, включая покрытие, бордюры, тротуары и освещение.