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В Екатеринбурге строят ещё одну детскую поликлинику

Здание площадью почти 7500 квадратных метров возводят на перекрёстке улиц Одинарки и Готвальда.

В Екатеринбурге началось строительство поликлиники детской горбольницы № 9 на территории Заречного микрорайона. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Здание площадью почти 7500 квадратных метров возводят на перекрёстке улиц Одинарки и Готвальда по заказу регионального Управления капитального строительства. Работы планируется завершить в начале 2025 года.

Всего в областном бюджете на проектирование и строительство поликлиники заложено 1,1 миллиарда рублей. Всего в столице Урала построят три поликлиники. А ещё семь появится в других городах региона.

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