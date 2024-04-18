В Екатеринбурге строят ещё одну детскую поликлинику

В Екатеринбурге началось строительство поликлиники детской горбольницы № 9 на территории Заречного микрорайона. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.
Здание площадью почти 7500 квадратных метров возводят на перекрёстке улиц Одинарки и Готвальда по заказу регионального Управления капитального строительства. Работы планируется завершить в начале 2025 года.
Всего в областном бюджете на проектирование и строительство поликлиники заложено 1,1 миллиарда рублей. Всего в столице Урала построят три поликлиники. А ещё семь появится в других городах региона.