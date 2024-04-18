В мае перелеты из Перми в Анталью начнет еще одна авиакомпания

Напомним, чартерные перевозки из Перми в Анталью также запланировали туроператор Anex с полетной программой на Azur Air и Pegas Touristik на турецком лоукостере SouthWind («Южный ветер»). В мае планирует возобновить рейсы по аналогичному направлению и турецкая авиакомпания Corendon Airlines, однако в расписании пермского аэропорта информации о рейсах пока не содержится.