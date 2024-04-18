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В омском Амуре построили 6-этажный дом на 70 квартир

Квартиры занимают только пять этажей дома, шестой этаж — подвальный.

Источник: соцсети

В Омске в Амурском поселке построили 6-этажный дом на 70 квартир. Новостройка появилась на улице Завертяева.

Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал застройщику ООО «Специализированный застройщик “Успешная-1” разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

В 6-этажном доме расположены 70 квартир: 30 — однокомнатные, 30 — двухкомнатные и 10 — трехкомнатные. Правда, они занимают только пять этажей, расположенных выше уровня земли. Общая жилая площадь дома — 3098,8 кв. м.

Во дворе передом оборудованы парковка для автомобилей, лавочки и детская площадка.

Ранее в Омске ввели в эксплуатацию 18-этажный дом с видами на Иртыш в районе Красного пути. Он стал вторым домом в ЖК «Экопарк».

недвижимость