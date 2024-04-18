В омском Амуре построили 6-этажный дом на 70 квартир

В Омске в Амурском поселке построили 6-этажный дом на 70 квартир. Новостройка появилась на улице Завертяева.
Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал застройщику ООО «Специализированный застройщик “Успешная-1” разрешение на ввод дома в эксплуатацию.
В 6-этажном доме расположены 70 квартир: 30 — однокомнатные, 30 — двухкомнатные и 10 — трехкомнатные. Правда, они занимают только пять этажей, расположенных выше уровня земли. Общая жилая площадь дома — 3098,8 кв. м.
Во дворе передом оборудованы парковка для автомобилей, лавочки и детская площадка.
Ранее в Омске ввели в эксплуатацию 18-этажный дом с видами на Иртыш в районе Красного пути. Он стал вторым домом в ЖК «Экопарк».