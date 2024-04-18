Газификация Крыма: что сделано и планируется

«Уровень газификации Крыма — 82,5%, что значительно выше, чем в среднем по России (73%). Напомню, что в 2014 году этот показатель составлял всего 67%», — написал он в своем Telegram-канале.
По информации главы крымского правительства, в 2023 году на программу газификации направлено было почти 2,9 млрд руб. В восьми населенных пунктах Ленинского, Кировского, Джанкойского и Раздольненского районов были построены объекты газоснабжения.
«Продолжается работа по социальной догазификации. Уже газифицировано более 13 тысяч домовладений и обеспечена техническая возможность для подключения 16 тысяч. В этом году планируется обеспечить техническую возможность для подключения еще порядка 6 тысяч абонентов».
Кроме того, 1100 жителей получили кредиты на газификацию жилья на сумму свыше 142 млн рублей, воспользовавшись региональной мерой поддержки: ставка 3% годовых до 200 тысяч рублей на 5 лет.
Работают в Крыму и над модернизацией объектов электроснабжения. 430 км электросетей, 264 трансформаторных подстанции на 10 кВ построены в различных муниципальных образованиях за прошлый год.
«За счет республиканского бюджета восстановлено уличное освещение в 258 населенных пунктах. В текущем году эти работы планируется провести в 289 населенных пунктах», — добавил Юрий Гоцанюк.
Председатель Совета министров Республики Крым заявил, что в целом развитие и модернизация объектов энергетического комплекса за 10 лет позволили увеличить число потребителей на 18,2%. Подключены более 150 тысяч новых абонентов.