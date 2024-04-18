Газификация Крыма: что сделано и планируется

«Продолжается работа по социальной догазификации. Уже газифицировано более 13 тысяч домовладений и обеспечена техническая возможность для подключения 16 тысяч. В этом году планируется обеспечить техническую возможность для подключения еще порядка 6 тысяч абонентов».