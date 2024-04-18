В Перми объявлен аукцион на строительство спортивной арены за 19 млрд рублей

Согласно техническому заданию аукциона, подрядчик должен построить спортивную аренду общей площадью не менее 75 тыс. кв. метром, которая должна вмещать не менее 10,5 тыс. человек. В здании спорткомплекса должны разместиться пятиэтажная главная арена и двухэтажная тренировочная с хоккейной коробкой. После строительства спортивная арена будет использоваться для проведения соревнований международного и российского уровня, а также для тренировок профессиональных спортсменов.
Также отметим, что аукцион проводится уже второй раз, первый раз он был размещен в прошлом году, тогда стоимость строительства составляла порядка 17 млрд рублей, однако ни одной заявки на конкурс не поступило.