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В Перми объявлен аукцион на строительство спортивной арены за 19 млрд рублей

Строительство спортивной арены запланировано на территории бывшего Товарного двора по улице Локомотивная. В настоящее время ООО «Пермь Арена» ищет подрядчика. Конкурс на строительство объявлен 17 апреля, стоимость оценивается в 19,4 млрд рублей.

Согласно техническому заданию аукциона, подрядчик должен построить спортивную аренду общей площадью не менее 75 тыс. кв. метром, которая должна вмещать не менее 10,5 тыс. человек. В здании спорткомплекса должны разместиться пятиэтажная главная арена и двухэтажная тренировочная с хоккейной коробкой. После строительства спортивная арена будет использоваться для проведения соревнований международного и российского уровня, а также для тренировок профессиональных спортсменов.

Также отметим, что аукцион проводится уже второй раз, первый раз он был размещен в прошлом году, тогда стоимость строительства составляла порядка 17 млрд рублей, однако ни одной заявки на конкурс не поступило.