Сколько газа импортировал Казахстан из России в 2024 году

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Импорт газа из Российской Федерации в Казахстан ведется при необходимости, прокомментировали в министерстве энергетики республики.
«В рамках договора между АО “НК “QazaqGaz” и ПАО “ГАЗПРОМ” импорт газа из России в Казахстан осуществляется при необходимости газообеспечения внутреннего рынка в связи с пиковым газопотреблением в зимние периоды по заявкам казахстанской стороны”, — сообщает казахстанское ведомство.
За январь-март 2024 года импортировано 500 млн кубометров газа.
В то же время импорт нефти из России в Казахстан не ведется, но осуществляется транзит российской нефти через территорию республики в Китай.
Напомним, в июне 2023 года в Санкт-Петербурге подписан протокол о продлении двустороннего соглашения о транзите на 10-летний период — с объемом до 10 млн тонн в год.
Преимущества такого продления:
загрузка Павлодарского НПЗ нефтью, поступающей в Казахстан по нефтепроводу Омск — Павлодар;
обеспечение загрузки системы магистральных трубопроводов Казахстана (доля транзита по магистрали «Казахстан — Китай» — 95%).