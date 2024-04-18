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Сколько газа импортировал Казахстан из России в 2024 году

Газ импортируют в связи с пиковым потреблением зимой.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Импорт газа из Российской Федерации в Казахстан ведется при необходимости, прокомментировали в министерстве энергетики республики.

«В рамках договора между АО “НК “QazaqGaz” и ПАО “ГАЗПРОМ” импорт газа из России в Казахстан осуществляется при необходимости газообеспечения внутреннего рынка в связи с пиковым газопотреблением в зимние периоды по заявкам казахстанской стороны”, — сообщает казахстанское ведомство.

За январь-март 2024 года импортировано 500 млн кубометров газа.

В то же время импорт нефти из России в Казахстан не ведется, но осуществляется транзит российской нефти через территорию республики в Китай.

Напомним, в июне 2023 года в Санкт-Петербурге подписан протокол о продлении двустороннего соглашения о транзите на 10-летний период — с объемом до 10 млн тонн в год.

Преимущества такого продления:

загрузка Павлодарского НПЗ нефтью, поступающей в Казахстан по нефтепроводу Омск — Павлодар;

обеспечение загрузки системы магистральных трубопроводов Казахстана (доля транзита по магистрали «Казахстан — Китай» — 95%).