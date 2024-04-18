В Перми ввели в эксплуатацию самую дорогую новостройку

ГК «ПМД» начала возведение клубного дома возле ЦУМа, на ул. Петропавловской, 52, в 2021 году. Ранее эта территория представляла собой два участка: на одном был художественный магазин «Эскиз», на другом структуры бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых планировали пятизвездочный отель DoubleTree by Hilton Perm. Проект так и не реализовали. Оба участка приобрела и объединила в один ГК «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. Застройщик «ПМД» купил земельный актив у «ЭКС».