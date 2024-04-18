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В Перми ввели в эксплуатацию самую дорогую новостройку

Застройщик «ПМД» ввел в эксплуатацию 6-этажный клубный дом у ЦУМа, на ул. Петропавловской, 52. Девелопер получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 29 марта, отмечается в реестре краевого минимущества. Комплекс разместился на участке площадью 3,8 тыс. кв. м.

В начале года аналитический центр «КД-Консалтинг» назвал ЖК «Grand House» на ул. Петропавловской, 52, самой дорогой новостройкой в городе со сроком сдачи в этом году. В январе 2024 года средняя цена 1 кв. м от застройщика в этом доме составляла 215 тыс. руб.

ГК «ПМД» начала возведение клубного дома возле ЦУМа, на ул. Петропавловской, 52, в 2021 году. Ранее эта территория представляла собой два участка: на одном был художественный магазин «Эскиз», на другом структуры бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых планировали пятизвездочный отель DoubleTree by Hilton Perm. Проект так и не реализовали. Оба участка приобрела и объединила в один ГК «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. Застройщик «ПМД» купил земельный актив у «ЭКС».

недвижимость