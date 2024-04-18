Уровень газификации в Крыму вырос до 82,5%

В рамках программы социальной догазификации в регионе уже газифицировано более 13 тысяч домовладений, обеспечена техническая возможность для подключения 16 тысяч. В текущем году планируется обеспечить техническую возможность для подключения еще порядка 6 тысяч абонентов.