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Уровень газификации в Крыму вырос до 82,5%

В 2014 году этот показатель составлял всего лишь 67%

Источник: Комсомольская правда

Уровень газификации Крыма в настоящее время составляет 82,5 процентов, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Юрий Гоцанюк.

— Уровень газификации Крыма — 82,5 процента, что значительно выше, чем в среднем по России (73 процента), — написал Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Глава крымского правительства напомнил, что в 2014 году уровень газификации региона составлял всего 67 процентов.

В рамках программы социальной догазификации в регионе уже газифицировано более 13 тысяч домовладений, обеспечена техническая возможность для подключения 16 тысяч. В текущем году планируется обеспечить техническую возможность для подключения еще порядка 6 тысяч абонентов.

Напомним, Гоцанюк также сообщил, что в Крыму капитально отремонтировали 167 объектов здравоохранения и построили 82 новых объекта. Медицинские учреждения получили 111 автомобилей, закуплено 196 единиц медоборудования.

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