Отопительный сезон завершится в Казани 20 апреля

Продолжительность текущего отопительного сезона составила 198 дней. Подача тепла завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении более пяти дней. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня днем в Казани потеплеет до +18 градусов. До 23 апреля в республике ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами на 9−15 градусов выше нормы.