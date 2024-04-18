Отопительный сезон завершится в Казани 20 апреля

В предстоящую субботу, 20 апреля, в Казани завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.
Продолжительность текущего отопительного сезона составила 198 дней. Подача тепла завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении более пяти дней. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня днем в Казани потеплеет до +18 градусов. До 23 апреля в республике ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами на 9−15 градусов выше нормы.
Отопительный сезон стартовал в Казани 5 октября. К пуску тепла в установленный срок были подготовлены все 853 социальных объекта, в том числе 635 учреждений образования и 116 медицинских организаций. Во многие учреждения социальной сферы тепло было подано по заявкам досрочно.
Также к зиме подготовили 5523 жилых дома с центральным отоплением (всего в Казани 5956 многоквартирных домов, из них 433 — с индивидуальным отоплением).
Напомним, к отопительному сезону в Казани заменили и реконструировали тепловые сети и сети горячего водоснабжения протяженностью более 41 км, провели опрессовку магистральных и внутриквартальных тепловых сетей протяженностью 1900 км. Также модернизированы три котельные АО «Казэнерго» и построены две блочно-модульные котельные.
К следующему отопительному сезону на ул. Толстого запустят в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную. Объект построен взамен устаревшей ведомственной котельной комплекса завода «ВКНИИВОЛТ». Новая котельная АО «Казэнерго» будет обеспечивать теплом детский сад, четыре многоквартирных дома и три административных здания.