Татарстанские миллиардеры из списка Forbes стали богаче в 1,5 раза

На 63-е место с 92-й позиции поднялся зампредседателя правления АО «ТАИФ» Рустем Сультеев с состоянием 2,2 млрд долларов. Ниже расположился гендиректор компании «НИРА-экспорт» Радик Шаймиев с аналогичным состоянием. На 65-м месте находится член совета директоров СИБУРа Альберт Шигабутдинов, который увеличил состояние с 1,3 млрд до 2,2 млрд долларов.