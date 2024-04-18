Татарстанские миллиардеры из списка Forbes стали богаче в 1,5 раза

За 2023 год татарстанские миллиардеры, попавшие в список Forbes, увеличили свой доход в 1,5 раза. Всего в рейтинг вошли 125 бизнесменов из России.
Так, 61-ю строчку с состоянием 2,4 млрд долларов занял гендиректор «Татавтодора» Айрат Шаймиев — годом ранее он занимал 85-е место с состоянием в 1,4 млрд долларов.
На 63-е место с 92-й позиции поднялся зампредседателя правления АО «ТАИФ» Рустем Сультеев с состоянием 2,2 млрд долларов. Ниже расположился гендиректор компании «НИРА-экспорт» Радик Шаймиев с аналогичным состоянием. На 65-м месте находится член совета директоров СИБУРа Альберт Шигабутдинов, который увеличил состояние с 1,3 млрд до 2,2 млрд долларов.