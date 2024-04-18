В Омске озвучили 128 территорий на благоустройство

Согласно озвученной информации, по итогам конкурсной процедуры в Омске появятся детские и спортивные площадки, благоустроенные аллеи и скверы, а также обновленные пришкольные и общественные территории и даже дворы. Совокупная сумма финансирования на воплощение идей, предложенных омичами, достигла 500 миллионов рублей.