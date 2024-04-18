В Омске озвучили 128 территорий на благоустройство

Он уточнил, что к реализации одобрено в общей сложности 128 проектов, созданных в целях благоустройства тех или иных объектов городской инфраструктуры, что составляет свыше 40% от общего количества заявок.
Согласно озвученной информации, по итогам конкурсной процедуры в Омске появятся детские и спортивные площадки, благоустроенные аллеи и скверы, а также обновленные пришкольные и общественные территории и даже дворы. Совокупная сумма финансирования на воплощение идей, предложенных омичами, достигла 500 миллионов рублей.
Напомним, выявление победителей проходило по 4 номинациям: «Решают люди», «Семья и спорт», «Своих не бросаем», а также «наши традиции». Отметим, максимальное число заявок — 199 — подавалось в рамках номинации «Решают люди».
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.