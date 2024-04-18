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В Омске озвучили 128 территорий на благоустройство

В четверг, 18 апреля 2024 года, глава региона Виталий Хоценко представил список проектов-победителей среди инициатив жителей региона, направленных на конкурс «Решают люди».

Он уточнил, что к реализации одобрено в общей сложности 128 проектов, созданных в целях благоустройства тех или иных объектов городской инфраструктуры, что составляет свыше 40% от общего количества заявок.

Согласно озвученной информации, по итогам конкурсной процедуры в Омске появятся детские и спортивные площадки, благоустроенные аллеи и скверы, а также обновленные пришкольные и общественные территории и даже дворы. Совокупная сумма финансирования на воплощение идей, предложенных омичами, достигла 500 миллионов рублей.

Напомним, выявление победителей проходило по 4 номинациям: «Решают люди», «Семья и спорт», «Своих не бросаем», а также «наши традиции». Отметим, максимальное число заявок — 199 — подавалось в рамках номинации «Решают люди».

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

ЖКХ