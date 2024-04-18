Радий Хабиров озвучил перспективы оздоровления «Башкиравтодора»

«Я всегда старался сохранить в том виде, который есть. Потому что это мне, как Главе, это удобно. Вот, к примеру, приехал в какую-то деревню, народ высыпал, попросил дорогу или мост сделать, или когда за нами закрепили шефство над Красным Лучом. Я звоню генеральному директору и прошу: “Найди какой-нибудь свой асфальтовый завод, у нас их достаточно, демонтируй и вези туда”. Я мог давать такие поручения. Но представляете, если бы это была коммерческая компания, нам бы тогда пришлось искать деньги, проходить все процессы торгов. А мне нужно, чтобы завтра эти ямы заделали», — пояснил руководитель региона.