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Радий Хабиров озвучил перспективы оздоровления «Башкиравтодора»

Во время встречи с журналистами и блогерами на площадке Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня сегодня, 18 апреля, Радий Хабиров прокомментировал перспективы оздоровления «Башкиравтодора».

Он отметил, что изначально очень хотели сохранить предприятие «в том виде, который есть», то есть с государственной формой управления.

«Я всегда старался сохранить в том виде, который есть. Потому что это мне, как Главе, это удобно. Вот, к примеру, приехал в какую-то деревню, народ высыпал, попросил дорогу или мост сделать, или когда за нами закрепили шефство над Красным Лучом. Я звоню генеральному директору и прошу: “Найди какой-нибудь свой асфальтовый завод, у нас их достаточно, демонтируй и вези туда”. Я мог давать такие поручения. Но представляете, если бы это была коммерческая компания, нам бы тогда пришлось искать деньги, проходить все процессы торгов. А мне нужно, чтобы завтра эти ямы заделали», — пояснил руководитель региона.

Но практика показала, что у государственной формы управления помимо очевидных плюсов есть и свои недостатки, она оказалась неэффективной. По словам Главы Башкирии, серьезно на экономическую ситуацию «Башкиравтодора» повлиял выигранный им тендер на строительство дороги Бирск — Тастуба — Сатка.

«Начало проблем было в том, что “подписались” на Бирск-Тастуба-Сатку с теми расценками. Расценки проекта были изначально неприбыльными. Не надо было туда лезть. Только там компания “села” ни на один миллиард. Поэтому, безусловно, нужно искать партнер. Мы действительно сейчас ведем переговоры с компанией о сотрудничестве. Точно понимаем, что без инвестора эту задачу не решим», — подчеркнул Радий Хабиров.