Радий Хабиров озвучил перспективы оздоровления «Башкиравтодора»

Он отметил, что изначально очень хотели сохранить предприятие «в том виде, который есть», то есть с государственной формой управления.
«Я всегда старался сохранить в том виде, который есть. Потому что это мне, как Главе, это удобно. Вот, к примеру, приехал в какую-то деревню, народ высыпал, попросил дорогу или мост сделать, или когда за нами закрепили шефство над Красным Лучом. Я звоню генеральному директору и прошу: “Найди какой-нибудь свой асфальтовый завод, у нас их достаточно, демонтируй и вези туда”. Я мог давать такие поручения. Но представляете, если бы это была коммерческая компания, нам бы тогда пришлось искать деньги, проходить все процессы торгов. А мне нужно, чтобы завтра эти ямы заделали», — пояснил руководитель региона.
Но практика показала, что у государственной формы управления помимо очевидных плюсов есть и свои недостатки, она оказалась неэффективной. По словам Главы Башкирии, серьезно на экономическую ситуацию «Башкиравтодора» повлиял выигранный им тендер на строительство дороги Бирск — Тастуба — Сатка.
«Начало проблем было в том, что “подписались” на Бирск-Тастуба-Сатку с теми расценками. Расценки проекта были изначально неприбыльными. Не надо было туда лезть. Только там компания “села” ни на один миллиард. Поэтому, безусловно, нужно искать партнер. Мы действительно сейчас ведем переговоры с компанией о сотрудничестве. Точно понимаем, что без инвестора эту задачу не решим», — подчеркнул Радий Хабиров.