СвЖД установит систему «умный вокзал» еще на 18 малых вокзалах в 2024 году

Свердловская железная дорога внедряет на малых вокзалах автоматизированную систему удаленного управления. К лету она будет установлена в пассажирских зданиях на станциях Старатель, Шурала, Копалуха в Свердловской области и Теплая Гора в Пермском крае. Планируется, что еще 14 малых вокзалов станут «умными» до конца 2024 года.