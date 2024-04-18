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СвЖД установит систему «умный вокзал» еще на 18 малых вокзалах в 2024 году

Автоматизированная система удаленного управления позволяет оперативно реагировать на любые изменения.

Свердловская железная дорога внедряет на малых вокзалах автоматизированную систему удаленного управления. К лету она будет установлена в пассажирских зданиях на станциях Старатель, Шурала, Копалуха в Свердловской области и Теплая Гора в Пермском крае. Планируется, что еще 14 малых вокзалов станут «умными» до конца 2024 года.

Автоматизированная система удаленного управления позволяет в круглосуточном режиме следить за состоянием объекта и оперативно реагировать на любые изменения. В единую систему интегрированы все основные процессы, обеспечивающие полноценную работу вокзала: контроль входных групп, температурного режима и освещения, визуальное и звуковое информирование о движении поездов, противопожарная система, видеонаблюдение, дистанционная связь с пассажиром.

Технология позволяет увеличить эффективность работы вокзалов, снизить затраты на их эксплуатацию. Мониторинг и управление системами вокзала осуществляет диспетчер. Причем один человек координирует работу сразу нескольких объектов. Он удаленно корректирует табло расписания, транслирует звуковые объявления и консультирует пассажиров с помощью аудиосвязи.

На СвЖД установка автоматизированной системы удаленного управления ведется с 2020 года. В настоящее время к ней подключена почти половина малых вокзалов магистрали.