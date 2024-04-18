В Новосибирской области вводят новые тарифы на электроэнергию

Новый тарифный план вводит три категории оплаты в зависимости от объёма потребления электроэнергии:
1. Для потребления до 10 980 кВтч/месяц установлен базовый тариф в размере 3,66 рубля за кВтч.
2. Для потребления свыше 10 980 и до 14 640 кВтч/месяц тариф составит 5,39 рубля за кВтч.
3. При потреблении свыше 14 640 кВтч/месяц применяется тариф в размере 7,11 рубля за кВтч.
По данным Департамента по тарифам, среднее потребление электроэнергии на один лицевой счёт составляет 199 кВтч в месяц. Из общего числа потребителей лишь 69 человек попадают в третью категорию с самым высоким тарифом, потребляя более 14 640 кВтч/месяц.
Марунченко подчеркивает, что высокое потребление электроэнергии может свидетельствовать о неэффективном использовании ресурсов в бытовом хозяйстве или о коммерческой деятельности.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в этом году в Новосибирске здание музея Кондратюка введут в эксплуатацию.