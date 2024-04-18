В Новосибирской области вводят новые тарифы на электроэнергию

По данным Департамента по тарифам, среднее потребление электроэнергии на один лицевой счёт составляет 199 кВтч в месяц. Из общего числа потребителей лишь 69 человек попадают в третью категорию с самым высоким тарифом, потребляя более 14 640 кВтч/месяц.