Из Новосибирска в соседние регионы хотят запустить речные круизы

«В 2024 году теплоход выйдет в эксплуатацию, пройдут все технические работы. Также мы закончим с отделкой теплохода. Появятся комфортабельные каюты для проживания и размещения гостей. Думаю, что для горожан и туристов это будет привлекательная линия», — объяснила Екатерина Стадник.