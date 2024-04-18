Из Новосибирска в соседние регионы хотят запустить речные круизы

Новые направления по Оби хотят запустить из Новосибирска: в Томск и Камень-на-Оби. Также круизы будут ходить от Караканского бора до Новосибирска. Об этом сообщила представитель компании «Речфлот» Екатерина Стадник.
По ее словам, в регионе есть большой спрос на речные круизы. Более того, сейчас как раз идет модернизация легендарного теплохода «Новосибирск».
«В 2024 году теплоход выйдет в эксплуатацию, пройдут все технические работы. Также мы закончим с отделкой теплохода. Появятся комфортабельные каюты для проживания и размещения гостей. Думаю, что для горожан и туристов это будет привлекательная линия», — объяснила Екатерина Стадник.
Представитель «Речфлот» заявила о росте популярности речного транспорта среди горожан и намерении увеличить число пассажиров до 300 тысяч рублей.