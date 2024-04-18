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Продажи падают, аренда продолжает дешеветь. Эксперты поделились мартовскими итогами на рынке недвижимости Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. После кратковременного повышения в феврале, активность на рынке недвижимости Узбекистана резко снизилась. По данным экспертов Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), за март столичный рынок просел на 20,7%, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По сравнению с февралем количество договоров купли-продажи жилья в марте снизилось на 20%. Цены на аренду упали в среднем на 2%.

Наиболее сильный по республике спад активности продаж зафиксирован в Наманганской и Ферганской областях — на 27 и 28% соответственно.

Вторичный рынок жилья по республике вырос на 0,5% (в феврале рост составил 0,8%). Заметный рост отмечен в Ташкентской — 24,8%, Бухарской — 25,1% и Хорезмской — 20,1% областях.

Повышение цен на вторичное жилье в столице по сравнению с прошлым месяцем составило всего 0,2%. Высокие темпы повышения цен на покупку отмечены в Бектимирском — 3,3%, Алмазарском — 1,8% и Сергелийском — 1,8% районах.

На Ташкент пришлось более 28% рынка недвижимости, количество заключенных договоров купли-продажи составило 5,34 тысячи. Это на 20,7% меньше, чем месяцем ранее.

На рынке аренды жилья в столице также наблюдается спад. Покупательская активность сократилась на 2,2%. Стоимость аренды на жилье в столице продолжает падать.

Самые высокие цены на аренду сохраняются в Шайхантахурском, Яккасарайском и Мирабадском районах — около 10,6 доллара за квадратный метр.

Самым доступным стало жилье в Учтепинском, Сергелийском и Бектимирском районах. Средняя стоимость квадратного метра здесь составила 6,7 доллара за квадратный метр.

недвижимость