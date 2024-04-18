Продажи падают, аренда продолжает дешеветь. Эксперты поделились мартовскими итогами на рынке недвижимости Узбекистана

Повышение цен на вторичное жилье в столице по сравнению с прошлым месяцем составило всего 0,2%. Высокие темпы повышения цен на покупку отмечены в Бектимирском — 3,3%, Алмазарском — 1,8% и Сергелийском — 1,8% районах.