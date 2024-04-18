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Цены на продукты в пострадавших от наводнений регионах стабильны — Минторговли

Вопрос дефицита продовольственных товаров находится на особом контроле, заявили в ведомстве.

Источник: Министерство торговли и интеграции РК

Индекс цен на социально значимые товары на прошлой неделе составил 99,9%. То есть, цены снизились на 0,1%. Индекс цен с начала месяца составляет 99,8%. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары в пострадавших от паводка ЗКО и Костанайской области стабилен. В Акмолинской области за последние три недели цены снизились на 0,4%, в СКО — на 0,2%, только в Актюбинской области за три недели подорожали на 0,2%. Статистику озвучил председатель Комитета торговли Айдар Абильдабеков на площадке Службы центральных коммуникаций, передает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.

«Рост цен на социально значимые товары за последнюю неделю не связан с периодом паводков. Вопрос дефицита продовольственных товаров и их цен в пострадавших регионах находится на особом контроле министерства. Ведомство координирует работу территориальных департаментов с местными исполнительными органами в паводковых регионах, в частности в СКО, ЗКО, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Костанайской областях».

сказал спикер.

Акиматы и местные социально-предпринимательские корпорации совместно проведут выездной мониторинг торговых объектов на наличие достаточного объема продовольствия. В подтопленных районах опрошены предприниматели на предмет повышения цен. Корпорации проведут мониторинг овощехранилищ. Во регионах повреждено 130 торговых объектов. Жалобы представителей бизнеса принимаются посредством «горячей линии».