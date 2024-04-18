Цены на продукты в пострадавших от наводнений регионах стабильны — Минторговли

Индекс цен на социально значимые товары на прошлой неделе составил 99,9%. То есть, цены снизились на 0,1%. Индекс цен с начала месяца составляет 99,8%. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары в пострадавших от паводка ЗКО и Костанайской области стабилен. В Акмолинской области за последние три недели цены снизились на 0,4%, в СКО — на 0,2%, только в Актюбинской области за три недели подорожали на 0,2%. Статистику озвучил председатель Комитета торговли Айдар Абильдабеков на площадке Службы центральных коммуникаций, передает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.