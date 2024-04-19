Во Владивостоке по нацпроекту делают новые сети ливневой канализации

Перечисленные участки — далеко не единственные, которые в этом году будут ремонтировать по нацпроекту. Также в него вошли дороги на Авроровской, Иманской и Комсомольской. Кроме того, за счет средств специального казначейского кредита построят дороги в микрорайоне Патрокл, реконструируют участок на Адмирала Горшкова (от перекрёстка с Майора Филипова до трассы Седанка — Патрокл), построят долгожданную развязку на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла и сделают к ней новую дорогу, а также модернизируют движение транспорта на проблемном перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока — ул. Русской и др.