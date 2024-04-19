Во Владивостоке по нацпроекту делают новые сети ливневой канализации

Во Владивостоке одновременно идёт ремонт дорог на ул. Героев Хасана и ул. Никифорова, а также перекрёстке Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута. Работами занимается компания-подрядчик «ИнвестСтройТорг» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили на сайте городской администрации.
Дорожники делают новые сети ливневой канализации и готовят участки к асфальтированию. Как рассказал инженер компании Евгений Чирков, на ул. Героев Хасана смонтировали уже 140 метров сети ливневки, которая будет собирать и отводить воду с проезжей части. Параллельно здесь монтируют бортовые камни у дорог и тротуаров. После этого рабочие перейдут на верхний участок, а затем на ул. Сафонова, где также предстоит провести комплексный ремонт.
Тем временем работа кипит и на ул. Никифорова, которая находится неподалеку. Здесь тоже модернизируют ливневую канализацию, чтобы лишняя вода во время дождей не задерживалась на дороге. Существующая система водоотведения не справлялась с нагрузкой, отчего дорожное полотно размывалось и разрушалось. Накануне на участке оборудовали новые дождеприемные камеры, поменяли трубы. В скором времени еще предстоит замена канала, проходящего под дорогой, на трубу большего диаметра.
Перечисленные участки — далеко не единственные, которые в этом году будут ремонтировать по нацпроекту. Также в него вошли дороги на Авроровской, Иманской и Комсомольской. Кроме того, за счет средств специального казначейского кредита построят дороги в микрорайоне Патрокл, реконструируют участок на Адмирала Горшкова (от перекрёстка с Майора Филипова до трассы Седанка — Патрокл), построят долгожданную развязку на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла и сделают к ней новую дорогу, а также модернизируют движение транспорта на проблемном перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока — ул. Русской и др.