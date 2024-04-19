Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке по нацпроекту делают новые сети ливневой канализации

Дорожники работают одновременно на нескольких участках.

Источник: Мэрия Владивостока

Во Владивостоке одновременно идёт ремонт дорог на ул. Героев Хасана и ул. Никифорова, а также перекрёстке Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута. Работами занимается компания-подрядчик «ИнвестСтройТорг» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили на сайте городской администрации.

Дорожники делают новые сети ливневой канализации и готовят участки к асфальтированию. Как рассказал инженер компании Евгений Чирков, на ул. Героев Хасана смонтировали уже 140 метров сети ливневки, которая будет собирать и отводить воду с проезжей части. Параллельно здесь монтируют бортовые камни у дорог и тротуаров. После этого рабочие перейдут на верхний участок, а затем на ул. Сафонова, где также предстоит провести комплексный ремонт.

Тем временем работа кипит и на ул. Никифорова, которая находится неподалеку. Здесь тоже модернизируют ливневую канализацию, чтобы лишняя вода во время дождей не задерживалась на дороге. Существующая система водоотведения не справлялась с нагрузкой, отчего дорожное полотно размывалось и разрушалось. Накануне на участке оборудовали новые дождеприемные камеры, поменяли трубы. В скором времени еще предстоит замена канала, проходящего под дорогой, на трубу большего диаметра.

В городском управлении дорог подчеркнули, что работы подрядчики должны завершить до 31 августа. Причем к этому сроку стоит задача не только отремонтировать проезжую часть, но еще и благоустроить тротуары, восстановить инженерные сети, привести в порядок дорожную инфраструктуру. Например, на ул. Никифорова вместе с дорожниками будут работать и ресурсоснабжающие организации. Когда завершится отопительный сезон, будут заменять теплосеть на участке от «Небесного замка» до здания № 55. Работы займут примерно 1,5−2 месяца, после чего за ремонт возьмутся дорожные рабочие.

Перечисленные участки — далеко не единственные, которые в этом году будут ремонтировать по нацпроекту. Также в него вошли дороги на Авроровской, Иманской и Комсомольской. Кроме того, за счет средств специального казначейского кредита построят дороги в микрорайоне Патрокл, реконструируют участок на Адмирала Горшкова (от перекрёстка с Майора Филипова до трассы Седанка — Патрокл), построят долгожданную развязку на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла и сделают к ней новую дорогу, а также модернизируют движение транспорта на проблемном перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока — ул. Русской и др.

ЖКХ