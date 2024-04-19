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В Приморском крае появится новый складской комплекс класса В

Активная стадия строительства началась в апреле 2024 года.

В Приморском крае появится новый складской комплекс класса В. Активная стадия строительства началась в апреле 2024 года, об этом заявили эксперты компании IBC Global.

В соответствии с международными стандартами качества, класс В склада предполагает современное инженерное оснащение.

Владивосток, по данным специалистов IBC Global, является ключевым звеном России в процессе построения логистических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Дальний Восток важен с точки зрения формирования цепочек поставок, а также перевозки крупногабаритных грузов. Все эти потребности бизнеса требуют качественной складской инфраструктуры, во Владивостоке есть спрос как на контейнерные складские площадки, классические сухие объекты, мультифункциональные площадки и прочее.

строительство