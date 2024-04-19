В Приморском крае появится новый складской комплекс класса В

Владивосток, по данным специалистов IBC Global, является ключевым звеном России в процессе построения логистических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Дальний Восток важен с точки зрения формирования цепочек поставок, а также перевозки крупногабаритных грузов. Все эти потребности бизнеса требуют качественной складской инфраструктуры, во Владивостоке есть спрос как на контейнерные складские площадки, классические сухие объекты, мультифункциональные площадки и прочее.