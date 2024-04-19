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Кафе в Хабаровске оштрафовано на 50 тысяч рублей

В Хабаровске посетители кафе китайской кухни заразились острой кишечной инфекцией.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, речь идет о заведении по улице Тихоокеанской 204. В ходе проверки были выявлены нарушения. Например, продукция была без маркировки, не была обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, не нашлось технической документации, разработанной в установленном порядке. Сотрудников брали на работу без медицинских книжек, в помещениях не проводили ежедневную уборку. За выявленные нарушения кафе оштрафовано на 50 тысяч рублей.