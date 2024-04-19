В Новосибирске оценили сдачу станций метро в сравнении с другими городами

Весна 2024 года отмечена в Новосибирске очередным перенос сдачи станции метро «Спортивная». Уже восьмой раз. Журналисты Сиб.фм посмотрели, как развивается сеть метрополитена в других городах России.
Станцию «Спортивную» возле нового ЛДС начали строить в 2019 году. Открыть её обещали 26 июня 2022 года.
14 сентября 2022 года на тот момент мэр города Анатолий Локоть сказал на пресс-конференции, что работы находятся на завершающей стадии. Однако, позже глава «Метро мир» Александр Мысик заявил, что сдача станции состоится в декабре.
30 августа 2023 года объявили новое время — 12 декабря 2023 года, была необходима экспертиза проектной документации. Стоимость работ превысила 4 миллиарда рублей.
В начале 2024 года открытие перенесли на 25 июня. Но затем Депутат Госдумы Виктор Игнaтов назвал самой реальной датой — 4 квартал 2024 года.
Отмечается, что в Москве в 2023 году открыли 14 новых станций метрополитена. В Санкт-Петербурге последний раз открывали станцию в 2019-м. До 2030 года планируют запустить 11 станций, четыре из которых обещают сдать в нынешнем году. Бюджет на развитие метрополитена в Казани меньше, но дело идёт активно — строят вторую ветку. Сейчас в Казани пока 11 станций. В 2027-м должны открыть четыре. В Красноярске планируют открыть первый участок в 2025 году.
В Самаре с 2022 года переносят открытие станции «Театральная», а в Нижнем Новгороде — начались проблемы с инженерными коммуникациями на мете двух будущих станций, их запуск перенесли на конец 2025 года.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что из Новосибирска в соседние регионы планируют запустить новые речные круизы.