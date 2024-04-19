В Новосибирске оценили сдачу станций метро в сравнении с другими городами

Отмечается, что в Москве в 2023 году открыли 14 новых станций метрополитена. В Санкт-Петербурге последний раз открывали станцию в 2019-м. До 2030 года планируют запустить 11 станций, четыре из которых обещают сдать в нынешнем году. Бюджет на развитие метрополитена в Казани меньше, но дело идёт активно — строят вторую ветку. Сейчас в Казани пока 11 станций. В 2027-м должны открыть четыре. В Красноярске планируют открыть первый участок в 2025 году.