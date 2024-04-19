Муниципалитеты Приморья получат дотации для сбалансированности бюджетов

Дотации распределяются муниципальным образованиям Приморского края, исходя из фактически произведенных по итогам 2023 года расходов за счет собственных средств местного бюджета по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений и индекса роста фонда оплаты труда в 2024 году к 2023 году.



Общий объем распределяемых дотаций составит 837 848 000 рублей, больше всего средств направят Владивостокскому ГО — 226 264 090 ₽, Находкинскому ГО — 73 295 150 и Уссурийскому ГО — 64 578 780 рублей.