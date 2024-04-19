Дальневосточный порты теряют грузы, в плюсе остались Владивосток и Находка

В целом оборот морских портов РФ в январе-марте 2024 года уменьшился на 3,3% и составил 214,3 млн тонн. В том числе перевалка угля упала на 15,2%, до 43,4 млн тонн, черных металлов — на 5,3% (до 4,9 млн тонн). В то же время увеличилась перевалка зерна — на 13,1% (до 18 млн тонн), грузов в контейнерах — на 11,9% (до 13,6 млн тонн), минеральных удобрений — на 37,9% (до 10,2 млн тонн).