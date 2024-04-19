Дальневосточный порты теряют грузы, в плюсе остались Владивосток и Находка

Суммарный грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе-марте 2024 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сразу на 4,9%. В плюсе остались порты Владивосток и Находка, порты Ванино и Восточный ушли в минус. Достаточно ощутимо просели отгрузки угля на экспорт на фоне неудачной рыночной конъюнктуры, сообщает ИА PrimaMedia.
Грузооборот восточных портов в I квартале 2024 года составил 54,3 млн тонн, следует из статистики Ассоциации морских торговых портов (АСОП). В том числе объём перевалки сухих грузов составил 33,7 млн тонн (сокращение на 9% к январю-марту 2023 года), наливных — 20,6 млн тонн (рост на 2,8% к январю-марту 2023 года).
Увеличили грузооборот порты Владивосток — до 8,9 млн тонн (+9,9%), Находка — до 7,1 млн тонн (+0,7%), Пригородное (Сахалин) — до 3,7 млн тонн (+1,6%). Сократился объем перевалки грузов в портах Восточный (Приморский край) — до 21,8 млн тонн (-4,5%) и Ванино (Хабаровский край) — до 6,4 млн тонн (-29,1%).
Отметим, что Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) продолжает в январе-марте 2024 года обработал 196,5 тысячи TEU (эквивалент 20-футового контейнера). «По итогам квартала ВМТП опережает компанию на втором месте (российского — прим. ред.) рейтинга на 23%», сообщила пресс-служба FESCO.
В целом оборот морских портов РФ в январе-марте 2024 года уменьшился на 3,3% и составил 214,3 млн тонн. В том числе перевалка угля упала на 15,2%, до 43,4 млн тонн, черных металлов — на 5,3% (до 4,9 млн тонн). В то же время увеличилась перевалка зерна — на 13,1% (до 18 млн тонн), грузов в контейнерах — на 11,9% (до 13,6 млн тонн), минеральных удобрений — на 37,9% (до 10,2 млн тонн).