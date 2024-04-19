Новые энергоблоки построят в Иркутской области к концу 2028 года

«Мы готовы содействовать электросетевым компаниям в работе с федеральным центром по вопросам реализации их инвестиционной программы. Сегодня значительные инвестиции уходят на мероприятия по обеспечению электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона. Для нас важно, чтобы эти инвестиции в тарифной нагрузке не отразились негативно на потребителях, в том числе на наших энергоемких предприятиях и на решениях по модернизации сетевого хозяйства в проблемных населенных пунктах», — подчеркнул Игорь Кобзев.