Как «выбить» задержанную зарплату до судебных разбирательств в Казахстане

Согласно последним данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала года на 92 предприятиях страны выявлена задолженность по заработной плате перед 7,4 тысячи работников на сумму более 1,3 миллиарда тенге.
То есть некоторые казахстанские работодатели систематически нарушают права своих сотрудников на своевременное получение зарплаты. Напомним, что она должна выплачиваться до 10 числа месяца, следующего за отчетным. А уже с 11 числа на долг должна начисляться пеня.
Тем не менее многие работники в случае задержки заработной платы не обращаются к государственным инспекторам труда и, тем более, в суд, избегая бюрократической волокиты и молча ожидая выплаты.
Но задолжавшему работодателю можно отправить досудебную претензию, официально уведомив его о своем намерении получить задержанную зарплату в соответствии с условиями трудового договора и законодательством о труде, даже если впоследствии для этого придется обращаться в компетентные органы.
Сделать это можно онлайн через «Кабинет досудебных претензий». Данный сервис на ⅠⅠ конференции коллекторских агентств презентовал его основатель, эксперт по вопросам долгов, юрист и медиатор Виктор Гренц. Нам он рассказал об опыте решения споров, связанных с невыплатой заработной платы.
"Очень большое количество претензий от физических лиц направлено именно по долгам по заработной плате. Много из них в результате доходит до суда. Но есть случаи, когда дело заканчивалось медиацией.
Например, один из наших клиентов отправил досудебную претензию работодателю. Там была достаточно крупная сумма. Буквально в течение 15 минут ему перезвонил должник, который до этого полгода скрывался, и предложил решить вопрос, опасаясь, что этот долг повлияет на его репутацию", — рассказывает эксперт.
Как подать досудебную претензию онлайн
Чтобы подать досудебную претензию онлайн, нужно зарегистрироваться в «Кабинете досудебных претензий» с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или ИИН и номера телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан.
Далее через меню слева переходим во вкладку «Новая претензия», где уже создан ее шаблон по одному из типов, среди которых нужно выбрать:
- возврат долга по расписке;
- неисполнение договорных обязательств;
- выплата долга по заработной плате;
- выплата взносов в объединение собственников имущества (ОСИ).
При наличии претензии к работодателю по задержке или невыплате зарплаты выбираем соответствующий тип претензии. Далее нам остается только ввести некоторую информацию.
В первую очередь добавляем получателя. Главное — знать и правильно указать ИИН физического лица или БИН компании, которой будет направлена претензия.
При этом стоит отметить, что остальная информация после ввода идентификационного номера сама не подтягивается. Все данные в претензии ее отправитель вводит самостоятельно и несет за них ответственность.
Помимо фамилии, имени и отчества физического лица или наименования компании, нужно ввести адрес получателя претензии, а также, при наличии, его электронную почту и телефон.
Далее нужно указать номер и дату трудового договора, должность отправителя претензии и дату начала его работы.
«Если вы храните трудовой договор, то отлично. Если же нет, то вам поможет Портал трудовых ресурсов, на котором все работодатели обязаны вносить информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора в единую систему учета трудовых договоров», — подсказывает Виктор Гренц.
Здесь же пользователь должен указать сумму задолженности по заработной плате.
Претензия подписывается ЭЦП и отправляется получателю. С документом он может ознакомиться, также авторизовавшись в «Кабинете досудебных претензий». Об ее отправке можно уведомить должника самому или заплатить 1,5 тыс. тенге за уведомление по электронной почте, через SMS-сообщение или в мессенджере WhatsApp.
Работодатель в свою очередь может отклонить претензию, если она не обоснована или не соответствует действительности, или принять ее и урегулировать спор с сотрудником.
Между тем отметим, что отправитель в своем личном кабинете может скачать справку об отправке досудебной претензии должнику и обратиться с ней в суд, если долг так и не будет возвращен.
Если вина работодателя будет доказана, то из-за взыскания задолженности в принудительном порядке он понесет дополнительные расходы. К тому же за невыплату зарплаты ему грозит штраф в размере от 30 до 150 месячных расчетных показателей (от 110 760 до 553 800 тенге в 2024 году).