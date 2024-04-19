Как «выбить» задержанную зарплату до судебных разбирательств в Казахстане

Например, один из наших клиентов отправил досудебную претензию работодателю. Там была достаточно крупная сумма. Буквально в течение 15 минут ему перезвонил должник, который до этого полгода скрывался, и предложил решить вопрос, опасаясь, что этот долг повлияет на его репутацию", — рассказывает эксперт.