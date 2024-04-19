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В Челябинской области вновь выросли цены на бензин

Растущий тренд зафиксирован в очередном срезе рынка от Федеральной службы государственной статистики.

Аналитики ведомства отследили цены на заправках во всех российских регионах в период с 8 по 14 апреля. В Челябинской области средний ценник за один литр автомобильного бензина в этот период достигла уровня в 51,86 ₽ Неделей ранее литр бензина стоил на 13 копеек дешевле.

Более всего подорожал за неделю бензин марки АИ-98 и выше — на 20 копеек. До 14 апреля его цена за литр достигла уровня в 67,24 ₽ Бензин АИ-95 вырос в цене на 14 копеек до уровня в 52,13 ₽ за один литр. Самый ходовой бензин марки АИ-92 поднялся в ценниках на 10 копеек, его средняя цена на челябинских заправках 47,37 ₽ за литр.

А вот дизельное топливо на южноуральских АЗС дешевеет. За неделю ценники на пистолетах с дизелем снизились на 30 копеек и стали равны 62,82 ₽ за литр.

топливо