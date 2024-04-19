В Челябинской области вновь выросли цены на бензин

Более всего подорожал за неделю бензин марки АИ-98 и выше — на 20 копеек. До 14 апреля его цена за литр достигла уровня в 67,24 ₽ Бензин АИ-95 вырос в цене на 14 копеек до уровня в 52,13 ₽ за один литр. Самый ходовой бензин марки АИ-92 поднялся в ценниках на 10 копеек, его средняя цена на челябинских заправках 47,37 ₽ за литр.